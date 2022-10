El trágico final de Tracy Edwards, el único superviviente de Jeff Dahmer: Robo, cárcel, asesinato y violación

La serie de Netflix 'Dahmer' ha rescatado la escalofriante historia de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie conocido como el Caníbal de Milwaukee que acabó con la vida de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991.

El despiadado asesino pudo ser detenido gracias a que, Tracy Edwards, quien iba a ser su víctima 18, pudo escapar del apartamento de Dahmer tras 5 horas de terror, aquí puedes ver su relato de cómo sucedieron los hechos.

Tracy Edwards fue una pieza clave en el juicio contra Jeff Dahmer para lograr que entrara en prisión. Entonces, el joven que tenía 31 años fue considerado un héroe pero su vida cambió para siempre tras salir con vida de ese apartamento de los horrores.

¿Qué pasó con Tracy Edwards tras sobrevivir a Jeff Dahmer?

Tristemente la historia de Tracy Edwards es bastante triste tras salvarse de las garras del Monstruo de Milwaukee. En los años posteriores Edwards tuvo varios cargos policiales, robo, posesión de drogas, daños a la propiedad y falta de pago de la manutención de los hijos. Entre otros delitos.

Ahora, el exabogado defensor de Edwards, Paul Ksicinski, ha ofrecido una entrevista a Fox News donde asegura que Dahmer "destruyó su vida".

"Él nunca pudo recomponer su vida después de eso. Abusaba de las drogas y bebía alcohol en exceso. No tenía hogar. Simplemente vagaba de un lugar a otro", explica el abogado sobre Edwards, quien se sabe que vivía en la calle desde el año 2022.

"No sé cómo o qué podría haber hecho para volver a recomponer su vida", dice el abogado. "No era la misma persona" que antes de ser asaltado por Dahmer. "La estructura de su rostro parecía diferente... Era como si ya no fuera él".

Ksicinski explica que Tracy "llamó a Dahmer el diablo" y asegura que nunca quiso buscar ayuda de un especialista para tratar su trauma para no volver a recordar lo que le pasó.

"Llegué a determinar que nunca buscó ningún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico por lo que le pasó. En cambio, optó por automedicarse con alcohol y drogas en la calle. No entró en tratamiento porque eso le causaría tener que recordar lo que sucedió".

'Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer' | Netflix

Los problemas con la justicia de Tracy Edwards

Tracy Edwards fue acusado, en su pueblo natal Tupelo, Mississippi, de agresión sexual a una niña de 14 años por lo que fue extraditado para enfrentar cargos allí.

Tras ello tuvo muchos problemas con la justicia hasta que en 2011, Edwards, fue arrestado tras acusarle de ser cómplice de asesinato tras arrojar a un hombre por un puente. Momento en el que Ksicinski, su abogado, lo conoció.

"Siempre asumimos la posición de que no había tirado a nadie", explica el letrado. "Este era, de hecho, un amigo suyo. Todos eran vagabundos y, desafortunadamente, abusaban del alcohol. Estaba tratando de sacarlo del puente. Las personas que lo habían visto realmente no tenían, en nuestro punto de vista, la mejor capacidad para ver lo que había sucedido".

Continúa diciendo que Edwards siempre "asumió la responsabilidad por las cosas que hizo en el pasado". Así, Edwards fue acusado de homicidio, se declaró culpable del cargo reducido de ayudar a un delincuente. Por lo que fue condenado a un año y medio de cárcel.

Actualmente se desconoce el paradero actual de Tracy Edwards y la última vez que se le vio fue en el año 2015.

"Tracy no pidió ser víctima de Dahmer", dijo Ksicinski. "Y era tan reacio a querer recordar lo que le sucedió o incluso hablar de eso. Hubo un litigio civil que involucró a algunas de las familias de las víctimas. Él nunca participó en eso. Mi creencia personal es que no lo hizo porque tendría que recordar lo que pasó",

"El trastorno de estrés postraumático es real", continuó. "No es algo fabricado. Las personas sufren eventos increíblemente traumáticos, y es diferente para cada persona en términos de cómo lo manejan. No sabes por lo que ha pasado esa persona o cómo lo está enfrentando. Y podría ayudar saber eso antes de emitir un juicio", concluye.