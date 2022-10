'Dahmer': ¿Qué es real y qué es ficción en la serie sobre el asesino Jeffrey Dahmer?

'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' o 'Dahmer' no es la primera adaptación de la historia del conocido carnicero de Milwaukee.

Su historia de terror ha llegado en forma de otros títulos como 'La vida secreta de Jeffrey Dahmer' (1993), 'Dahmer, el carnicero de Milwaukee' (2002) o 'Raising Jeffrey Dahmer' (2006), entre otros.

Sin embargo, la popularidad que ha alcanzado esta historia con su lanzamiento en Netflix no tiene parangón. La miniserie se ha colado en el top diez de los títulos más vistos esta semana en la plataforma y ahora todos conocen la historia del hombre que asesinó, violó, descuartizó y se comió a 17 hombres.

Eso sí, no podemos olvidar que, a pesar de que se trate de una serie basada en hechos reales, no toda la trama de este asesino en serie puede contarse en 10 episodios.

Así, hay algunos cambios con respecto a la versión original que, si quieres adentrarte de lleno en el caso del carnicero de Milwaukee, tienes que conocer.

¡Atento! A partir de ahora hay spoilers.

¿Existió Glenda Cleveland, la vecina de Dahmer?

Niecy Nash interpreta a uno de los personajes más importantes de la serie, la vecina de Dahmer, Glenda Cleveland.

En la serie, desde hace años Glenda es consciente de que algo raro ocurre en casa de Jeffrey Dahmer, el hedor que desprende su casa y los quejidos de las víctimas la aterrorizan.

'Dahmer' | Netflix

Además, este personaje es quien notifica a la policía, pero no le hacen caso y sigue reinando su terror durante unos años más.

Sin embargo, Glenda Cleveland no fue la auténtica vecina de Dahmer, sino Pamela Bass. Los guionistas de la serie han fusionado a las dos mujeres en un solo papel.

¿Quién era Glenda Cleveland? Vivía en el edificio de al lado y fueron su hija y su sobrina quienes vieron a Konerak Sinthasomphone, el joven de 14 años, aturdido a la entrada del edificio.

Por otro lado, Pamela Bass, la auténtica vecina de Dahmer, era quien olía el olor a carne putrefacta y oía los gritos de las víctimas del asesino en serie.

¿Fueron condecorados los policías tras su negligencia?

Un hecho que ha indignado a todos es la negligencia de la policía para resolver el caso, pues, cuando tienen al joven de 14 años delante, prefieren creer el discurso de Dahmer y no comprobar nada más. Si hubieran comprobado los hechos no hubieran salvado solo la vida de Konerak, sino también la de muchos otros.

'Dahmer' | Netflix

Según la historia real del caso, los dos policías, John A. Balcerzak y Joseph P. Gabrish, apelaron sus despidos y fueron reincorporados a pesar de haber cometido significativas negligencias.

Sin embargo, a diferencia de lo que cuenta la serie, no fueron condecorados ni recibieron ningún premio. Eso sí, al ser reincorporados a sus puestos recibieron un pago por el sueldo que no habían cobrado.

¿Ocurrió el juicio de la familia Sinthasomophone?

Lo que ocurrió con la familia Sinthasomophone fue muy trágico, pues no solo violó a uno de sus hijos, sino que asesinó también al otro. Sin embargo, no todo lo que ocurrió se cuenta tal cual en la serie.

Y es que, de acuerdo al libro 'The Man Who Could Not Kill Enough: the Secret Murders of Milwaukee’s Jeffrey Dahmer' de Anne E. Schwartz, el juicio no ocurrió tal cual.

Así, en la serie ocurre un juicio y el padre de familia no se puede expresar tan bien como querría por su inglés y se solicita un intérprete. Entre unas cosas y otras, el juez se cree la versión de Dahmer y le propina una pena menos por la violación del hermano de Konerak.

'Dahmer' | Netflix

Según el libro de Schwartz, la familia de Sinthasomophone no tenía constancia del juicio en cuestión y no estuvo presente, pues no sabían lo que estaba pasando. Esto explicaría por qué se le concedió la pena menos a Dahmer, a pesar de haber violado a un joven.

Es más, Netflix olvida otro dato muy importante: Dahmer se citó varias veces con una agente de libertad condicional y esta nunca notó nada raro en el asesino.