La contundente respuesta al regreso de Tom Holland y Zendaya para 'SpiderMan 4'

Zendaya y Tom Holand son unas de las parejas más populares y consolidadas de Hollywood. Ambos coincidieron durante el rodaje de la primera película de la saga de 'SpiderMan' en la que ella interpretaba el papel Michelle (MJ Jones) y Tom Holland al propio Peter Parker.

Tras el final de la tercera película 'Spider-Man: No Way Home' no se sabía si la historia iba a continuar y si Zendaya y Tom Holland regresarían a sus papeles. Pero, ahora, la productora de Sony Pictures, Amy Pascal, ha confirmado que habrá 'SpiderMan 4'. Por lo que volveremos a ver a la pareja juntos en la gran pantalla.

Fuera de la ficción, la pareja ha llevado su romance de una forma muy íntima, apareciendo juntos en numerosos actos públicos pero sin hacer demasiadas declaraciones al respecto. Sin embargo, la protagonista de 'Euphoria' y Tom Holland no han tenido reparo en mostrar en sus redes sociales algunas publicaciones muy acaramelados demostrando el gran amor que se tienen. Uno de estos detalles fue cuando la actriz mostró junto a su manicura un anillo con las iniciales grabadas de Tom Holland como podemos ver en el vídeo de arriba.

Peter Parker y MJ en 'SpiderMan: Lejos de casa' | Marvel

Su romance nació dentro de las pantallas y la ganadora del Emmy, que interpreta a MJ desde los 19 años, reflexionó sobre su experiencia en la saga y aseguró para E!News que se sentía muy agradecida de poder compartir esta gran parte de su vida con Holland pero cuando terminaron de grabar la última película no sabían que iba a pasar después:

"Fue muy divertido pero con un sabor agridulce. No sabíamos si habría otra película. Normalmente haces 3 películas y ya está es lo normal", explicaba "Por eso decidimos absorber y tomarnos el tiempo de disfrutar ese momento juntos y sentirnos muy agradecidos de poder formar parte de esta experiencia de la mano".

Tom Holland y Zendaya | Getty Images

Todas estas especulaciones de los fans y de los propios actores sobre el futuro de esta entrega han recibido una clara respuesta. La productora Amy Pascal ha asegurado en la premiere de 'Spider-Man:Across the Spider-Verse' a la revista 'Variety' que va a ser cuestión de tiempo volver a ver a Zendaya y a Tom Holland en una nueva entrega de Spiderman. "¿Vamos a hacer otra película? Por supuesto que sí", dice con rotundidad.

"Estamos en el proceso, pero por la huelga de guionistas, nadie está trabajando durante la huelga. Todos estamos siendo partidarios y cuando se pongan de acuerdo, empezaremos", afirma a Variety.

Desde que comenzó la huelga el pasado 2 de mayo donde WGA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión no lograron llegar a un acuerdo, películas y programas de televisión como 'StrangerThings' o 'Last of US' no han podido avanzar con sus producciones.

En el caso de la franquicia de Marvel, es posible que el calendario previsto para los estrenos de Marvel Studios y de Sony Pictures se vea también afectado. No se conocía aún fecha de estreno para 'Spiderman 4' y esperamos no tener que esperar demasiado para saber qué ocurrirá con Peter Parker y MJ tras su triste final en 'Spider-Man: No Way Home' y volver a disfrutar del reencuentro de sus actores en la gran pantalla.