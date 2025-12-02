El nuevo actor de Harry Potter, muy emocionado tras recibir la carta de Daniel Radcliffe: "Fue una locura"

Puede que Dominic McLaughlin, que se pondrá en la piel del niño que sobrevivió en la nueva adaptación de Harry Potter para HBO Max, jamás reciba la carta de Hogwarts en la vida real. Sin embargo, le entregaron una igual de mágica que parece haberle hecho todavía más ilusión.

Daniel Radcliffe quiso tener un bonito gesto de cariño con su sucesor. "Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo; yo lo pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor", le decía el actor en aquel escrito. Y es que, a fin de cuentas, si alguien sabe por todo lo que están pasando los nuevos intérpretes de la saga, ese es Daniel.

Daniel Radcliffe | Getty

Ahora, el jovencísimo Dominic ha respondido a Daniel en el programa Saturday Mash-Up! Live de la BBC. Una experiencia que ya define como "una locura".

"Recibí una carta del mismísimo hombre, Daniel Radcliffe", comienza explicando el nuevo Harry. "Estaba en el tren de camino a Glasgow, volviendo a casa", continúa antes de revelar cómo vivió este inolvidable momento: "Mi padre me dio unos golpes en el tren y me dio la carta. La leí, fui al final y ponía Dan R.".

"Me volví loco, pero mantuve la calma porque estaba en el tren", dice entre risas. Y no es para menos; a fin de cuentas, se trata de la otra única persona en el mundo que se ha puesto en la piel de este personaje en el cine.

También compartió con la audiencia que el rodaje "está yendo muy bien" y que ha "hecho muchos amigos". Unas palabras que parecen coincidir con el mensaje de apoyo de Daniel, quien le pedía que disfrutara de esta etapa de su vida.

La serie llegará a HBO Max el próximo 2026 en un contraste de emociones para los fans. Por un lado, siempre es buena noticia poder volver a la Escuela de Magia y Hechicería más famosa de Inglaterra; mientras que, por otro, el recuerdo de las películas es todavía muy reciente.

Sea como sea, Harry Potter y la pierda filosofal está más cerca de lo que parece y el nuevo elenco promete dar lo mejor de sí mismo.