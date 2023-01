'The Last of Us': El tráiler del 1x03 muestra a Nick Offerman como Bill, ¿el superviviente solitario?

Los dos primeros capítulos de 'The Last of Us' han dejado a los seguidores de la serie con ganas de ahondar más en este universo plagado de infectados. Así, HBO Max ha publicado ya el avance del 1x03, que verá la luz el próximo lunes 30 de enero.

En el tráiler vemos por fin a Nick Offerman ('Parks and Recreation') interpretando a Bill, un superviviente que decide pasar sus días en soledad y que parece muy metódico y ese tipo de persona a la que le gusta tenerlo todo controlado. Sin embargo, ya en el avance vemos cómo se cruza en su vida Frank, interpretado por Murray Bartlett, a quien ya vimos como gerente de hotel en la primera temporada de 'The White Lotus'.

Del primer encuentro de estos dos personajes se intuye que Frank se queda a vivir con Bill en Lincoln, ciudad en la que serán sus únicos dos ocupantes. En un momento dado, y siempre según el avance, reciben la visita de Joel (Pedro Pascal). Lo que seguro saben los que han jugado a 'The Last of Us - Parte 1' es que se deja caer que Bill y Frank mantuvieron una relación sentimental, aunque no se muestra durante el videojuego.

En una entrevista para el medio asiático Kakuchopurei, Neil Druckmann, creador del juego, explica lo que podemos esperar del 1x03 respecto a esto: "Craig Mazin dijo, ¿qué pasaría si contamos toda esta otra historia, esto que se insinuó en el juego, esta relación de Bill y Frank? ¿Qué pasa si desarrollamos eso y construimos una hermosa historia del amor que estos dos sintieron el uno por el otro y podemos saltar a lo largo de los años de una manera que no pudimos en el juego porque en el juego siempre estamos en la perspectiva de Joel y Ellie?".

Así que podemos afirmar que el 1x03 indagará mucho más en esta relación de lo que lo hizo el videojuego, ¡estamos deseando verlo!