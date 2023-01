'The Last of Us': Así cambia el 1x02 el origen de la infección de cordyceps para hacerlo distinto al videojuego

'The Last of Us' arrancó su primer episodio llevándonos a 1968, cuando se hipotetizaba sobre la posibilidad de que un hongo causara una pandemia que tendría en desventaja al ser humano. Ahora, en el 1x02, vuelve a viajar al pasado, en concreto a Yakarta en 2003, para explicarnos el origen del hongo cordyceps, causante de los millones de infectados que han provocado una hecatombe mundial.

Así, en el arranque del segundo capítulo vemos como una experta en micología es conducida a un laboratorio para investigar un extraño brote entre humanos. Tras ver una muestra puesta en un microscopio, la científica no da crédito y niega que sea posible que el cordyceps se reproduzca en humanos, por lo que le muestran el cadáver del que ha sido extraída la muestra.

La científica que investiga el origen de la infección | HBO Max

Ahí la mujer es testigo de cómo las hebras que sobresalen de la boca del cadáver se mueven en un intento de reproducirse también en ella, tras lo que huye despavorida de la sala. Después le explican que el brote ha surgido en una fábrica de harina, a lo que ella responde que ese es "el sustrato perfecto", y es aquí donde la serie cambia radicalmente el origen de la infección respecto al videojuego.

En el juego, todo comienza en unos cultivos contaminados ubicados en Sudamérica. Al ser consumidos, estos cultivos permitían la entrada del hongo en el cuerpo humano, y ahí comienza la cadena de propagación.

Por qué decidieron cambiarlo

Craig Mazin, creador de la serie, cuenta en el making of del capítulo 1x02 de 'The Last of Us' que "uno de los cambios que Neil y yo creímos que era necesario llevar a cabo era la forma en la que el hongo se transmitía. Obviamente investigamos mucho sobre los hongos y los cordyceps. Neil y Naughty Dog también habían investigado previamente para desarrollar el juego. Comenzamos investigando algo llamado mycelium, que son estos hilos que forman los hongos.

En el videojuego, se transmite mediante mordiscos y saliva, pero también puede viajar en el aire, mediante esporas. Y eso en el juego funciona, pero en la vida real las esporas se mueven por todas partes, y es complicado comprar la noción de que las esporas están localizadas y no se dispersan.

Continúa explicando Neil Druckmann que "Craig tuvo esta idea que me encanta, sobre cómo funciona el hongo. Es un organismo único que puede comunicarse con diferentes partes de él. Así que si tocas un extremo aquí, puedes despertar a una horda de infectados que querrán ir a por ti aunque estén a millas de distancia".