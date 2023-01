'The Last of Us': ¿Cuántos tipos de infectados hay y por qué unos son más letales que otros?

'The Last of Us' sigue batiendo récords y ya con su segundo episodio ha superado en visualizaciones incluso a 'La Casa del Dragón', el anterior gran éxito de HBO Max. Si aún no has visto el 1x02, te recomendamos que no sigas leyendo esta noticia hasta que lo hayas hecho ya que CONTIENE SPOILERS.

El segundo episodio de la serie comienza arrojándonos luz sobre el comienzo de la infección por cordyceps, cambiándolo ligeramente respecto al videojuego. Así, sitúa el origen de la epidemia en Yakarta en 2003, y solo unas pocas horas después se ha extendido tanto que el caos se cierne sobre todo el mundo.

Además, en el 1x02 Joel le explica a Ellie que hay infectados recientes y otros que llevan mucho tiempo, y las víctimas no permanecen inmutables con el paso del tiempo, sino que tanto su físico como sus capacidades letales van cambiando.

El cordyceps ataca al cuerpo humano haciéndose dueño del aparato locomotor y conectándolo a la mente colmena de la que también se nos dan más detalles en este episodio 2. Es decir, si tocas una mínima membrana del hongo puedes despertar a hordas de infectados a kilómetros de distancia, todos están conectados.

Como decíamos, el tiempo que la persona lleve infectada por el hongo determinará la fase en la que se encuentra y el tipo de infectado que es. En primer lugar nos encontramos con los corredores, el primer estadio de la infección, que se mueven en manadas.

En segundo lugar están los acechadores, o stalkers en la versión original del videojuego (y ahora de la serie). Estos llevan al menos 2 semanas infectados, por lo que son algo más 'inteligentes' y son capaces de esconderse y sorprender a sus víctimas.

Un chasqueador de 'The Last of Us' | HBO Max

En tercer lugar están los especímenes que hemos podido ver por primera vez a pantalla completa en el segundo capítulo: los chasqueadores, o clickers en inglés. En este caso, el hongo se ha hecho tan dueño del cuerpo humano que le ha dejado ciego, por lo que se mueven siguiendo su oído. Una simple respiración fuerte y estarás perdido, ya que son mucho más fuertes y resistentes que los anteriores y es complicado sobrevivir a uno de sus ataques.

En cuarto lugar, es muy probable que en la temporada 1 de 'The Last of Us' veamos también a los gordinflones o bloaters. Los hongos han tomado tal control del cuerpo que ha crecido sobre ellos una especie de capa resistente, y pueden lanzar hongos de su cuerpo hacia las víctimas. Mejor no cruzarse con ellos.