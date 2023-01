'The Last Of Us': El terrorífico detalle al final del 1x01 del que no te has dado cuenta

Si te consideras fan de 'The Last of Us', seguro que a estas alturas de la semana ya has visto el episodio piloto, que muchos han calificado como la mejor adaptación de un videojuego que se ha hecho nunca.

Y es que HBO Max ha cuidado hasta el más mínimo detalle para conseguir contentar tanto a expertos de 'The Last of Us' de Naughty Dog como a neófitos en la materia, como demuestra esta comparación plano a plano de imágenes del primer episodio comparadas con el juego.

La serie cuenta en su reparto con Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como la joven Ellie, Anna Torv como Tess y Gabriel Luna como Tommy. Si aún no has visto el 1x01 de 'The Last of Us' no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS.

Tras recibir el encargo de llevar a Ellie fuera de la zona protegida de Boston, Joel y Tess se adentran junto a ella en un mundo sin leyes ni seguridad, donde la amenaza puede cernirse en cualquier momento.

Tanto es así que aunque el espectador no sea consciente en un primer visionado de lo que aparece en la última imagen del primer episodio, aparece algo que aventura que el trío estará pronto metido en problemas.

En este clip que ha compartido una cuenta fan de Nauhght Dog puede verse el fragmento al que nos referimos, en el que si te fijas verás que un chasqueador se puede ver saliendo de las sombras en lo alto del edificio en ruinas. Y los que hayan jugado al videojuego sabrán que en dichos rascacielos es donde se cruzan por primera vez con los chasqueadores, así que imagínate lo que está por venir...