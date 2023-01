'The Last of Us': Nico Parker, la hija de Pedro Pascal en la serie, tiene como madre en la vida real a una famosa actriz

HBO Max ha estrenado este lunes 16 de enero el que podría convertirse en uno de sus nuevos buques insignia, la adaptación del videojuego 'The Last of Us'. Y no es solo por el éxito del juego en si, sino porque llega bajo el sello de Craig Mazin ('Chernobyl') y cuenta entre sus protagonistas con Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsay como Ellie y Anna Torv como Tess.

Si aún no has visto el primer capítulo, guarda esta noticia para cuando lo hayas hecho, ya que contiene SPOILERS. Si por el contrario no has podido aguantar las ganas y ya has disfrutado del episodio piloto, estarás de acuerdo en que uno de los personajes que más peso tienen en ese capítulo 1 es Sarah, la hija adolescente de Joel.

En la serie, este personaje es interpretado por Nico Parker, una joven actriz a la que ya vimos en la versión en acción real de 'Dumbo' y que también ha participado en una de las películas más recientes de 'Hugh Jackman', 'Reminiscencia'.

Con solo 18 años, Nico es capaz de mostrar en los minutos que aparece en pantalla en el episodio 1 de 'The Last of Us' un magnetismo poco común que hace que rápidamente te impliques con su personaje, y cuyo trágico destino condicionará el resto de la vida de Joel (Pedro Pascal). Y puede que, como le pasó a quien escribe estas líneas, hayas pensado... ¿por qué me suena tanto su cara?

Y es que Nico Parker es hija de Thandiwe Newton, conocida por series como 'Westworld' y cintas como 'En busca de la felicidad' o 'Entrevista con el vampiro'. Juntas han posado en varias ocasiones en la alfombra roja, haciendo evidente el gran parecido físico que comparten.