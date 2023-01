Comparan ESA dramática escena en 'The Last of Us' 1x01 con el videojuego y el parecido es impresionante

'The Last of Us' era uno de los estrenos más esperados de los últimos tiempos y su primer capítulo no ha decepcionado.

La adaptación del conocido videojuego era todo un eventazo para los gamers, pero ha resultado ser un gran despliegue de acción y ficción apocalíptica también para los que no conocían la historia.

Por el momento se ha estrenado su primer capítulo en HBO Max, y ya viene cargado de momentos muy dramáticos, incluyendo la tragedia que azota al protagonista, Joel.

Si aún no has visto el 1x01 será mejor que no sigas leyendo si no quieres spoilers de lo que ocurre.

El primer episodio, con el showrunner de 'Chernobyl' Craiz Mazin a los mandos, comienza 10 años antes del videojuego para mostrarnos el momento exacto en el que la sociedad se rompió por el brote de los hongos que comenzaron el apocalipsis.

También es el momento en el que Joel, interpretado por Pedro Pascal, pierde a su hija en medio del caos de esa primera noche. El momento es clave tanto en la serie como en el videojuego, y los fans que están tan entusiasmados los han comparado fotograma por fotograma y el resultado es ciertamente impresionante.

Además, la hija de Pedro Pascal está interpretada por Nico Parker, que si no te habías dado cuenta alucinarás al descubrir que es hija de la actriz Thandiwe Newton. Y lo cierto es que el parecido es increíble.

Nico Parker y Thandie Newton en 2019 | Getty

La primera temporada de 'The Last of Us' se compone de 9 episodios que se estrenarán semana a semana en HBO Max, y que contarán también con otros actores de primera talla como Bella Ramsey ('Juego de Tronos'), Anna Torv ('Fringe'), Nick Offerman ('Parks and Recreation') y Gabriel Luna ('True Detective').