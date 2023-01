'The Last of Us': Por qué la serie comienza 10 años antes que en el videojuego

'The Last of Us' es uno de los videojuegos más alabados de las últimas décadas y es muy probable que la serie que acaba de estrenar HBO Max y que adapta su historia siga el mismo camino.

Tranquilo, si aún no has visto el episodio 1 de 'The Last Of Us', puedes seguir leyendo, ya que esta noticia no contiene spoilers sobre la trama.

En el episodio piloto, que se ha estrenado este lunes 16 de enero, seguro que a los fans acérrimos del juego les ha llamado la atención que la trama de la serie comienza en 2003, y no en 2013 como hace el videojuego.

Esto tiene una explicación muy lógica. El cocreador de la serie, Craig Mazin (cabeza pensante también de la serie 'Chernobyl'), sugirió este cambio cuando se embarcó en el proyecto.

Y es que tal y como ha relatado a Business Insider en su edición norteamericana, considera que "si estoy viendo una serie que transcurre dentro de 20 años me parece menos real, conecta menos conmigo".

"Así que sugerí este cambio porque permitiría que la principal línea temporal de la serie fuese ahora, en 2023. Y es que decir que algo está ocurriendo en este mismo momento, pero en un universo paralelo, tiene algo de especial", concluye el director y guionista.

De esta forma, al comienzo de la serie vemos a Joel (Pedro Pascal) en 2003, llevando una vida normal antes de que todo lo que conoce estalle en mil pedazos. 20 años después, en 2023, todo ha cambiado, incluido él mismo.

Nico Parker y Pedro Pascal en 'The Last of Us' | HBO Max

Así arranca 'The Last of Us'

Esto es lo que nos revela su sinopsis oficial: "La historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir".