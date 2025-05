The Last of Us 2x05: El impactante regreso que promete desvelar qué pasó con Joel y Ellie en esos 5 años

La segunda temporada de The Last of Us ha llegado cargada de sorpresas que han puesto los pelos de punta a muchos de sus fans. Por otro lado, también ha presentado algunos cambios respecto al videojuego original que han despertado algunas críticas. No obstante, su creador, Neil Druckmann, ya anunció que la serie tomaría distancia del videojuego en algunos puntos.

¡Este artículo contiene SPOILERS del 2x05 de The Last of Us! No sigas leyendo si no lo has visto.

A pesar de que la adaptación ha tomado sus propias decisiones respecto al videojuego, una escena que se ha mantenido fiel es la desgarradora muerte de Joel. Mientras que los seguidores del videojuego ya la anticipaban, para muchos otros espectadores de la serie ha sido una dolorosa sorpresa.

A raíz de su muerte, muchos fans han expresado sus incondicionales ganas de poder volver a disfrutar del personaje, aunque ya no esté vivo. Por ello, el final del episodio 5 ha impactado a muchos de los espectadores al poder volver a ver a Joel en su primera aparición en un flashback. Este recurso ha sido tomado directamente del videojuego, donde se usó de forma continuada para mostrarnos al personaje.

La escena comienza con Ellie despertándose sonriente mientras aparece Joel en pantalla para darle los buenos días con un "Hey, Kiddo", una palabra que los fieles seguidores del videojuego han recordado con nostalgia.

Gracias al uso del flashback, se podrá volver a ver a Joel y a Ellie juntos, aportando más información que ayude a averiguar qué les pasó durante los 5 años del salto temporal que da la seriepara llegar a la situación tan tensa que se ha podido apreciar en los primeros episodios de esta segunda temporada.

Bella Ramsey y Pedro Pascal en The Last of Us como Ellie y Joel | HBO Max

Esta revelación ha dejado a los fans expectantes por el próximo episodio y por saber cómo y cuándo serán las apariciones de Joel. De hecho, en el avance del sexto episodio ya se pueden ver algunos fragmentos donde aparece este querido personaje, coincidiendo con varias escenas icónicas del videojuego que sin duda despertará la nostalgia de los seguidores más fieles.