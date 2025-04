Entre lágrimas: La reacción de Pedro Pascal a la escena más impactante de Joel en el episodio 2 de The Last of Us

The Last of Us acaba de emitir uno de esos episodios que supondrán un antes y un después para todos los fans. Si aún no has visto el segundo capítulo de la temporada 2, te recomendamos que no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS.

Ya nada volverá a ser igual para Ellie (Bella Ramsey) en The Last of Us. Sobre todo después de ver cómo matan a Joel (Pedro Pascal) delante de ella sin que pueda hacer nada por impedirlo. Abby (Kaitlyn Dever) ha culminado así su venganza y a juzgar por las palabras de Ellie, esta muerte ha generado una nueva promesa de venganza.

Pero, ¿cómo han vivido los actores este momento crucial en la serie? ¿cómo se sintió Pedro Pascal al tener que rodar la muerte de su personaje? Así han hablado en un vídeo promocional de Max en el que ambos responden a preguntas sobre el rodaje de la nueva temporada.

En la conversación, Bella y Pedro hablan sobre cómo fue el último día de rodaje para Pascal, y la joven actriz recuerda que "fue una gran historia", a lo que el actor responde que vivió "un momento sumamente emotivo".

Pronto Pascal se emociona al recordarlo, "fue uno de los retos más grandes de mi carrera. Había todo un equipo de rodaje, estuve el equipo entero y yo no esperaba que todos se acercaran a mi tan amablemente y me gustó que fuera así".

A Pedro se le escapan las lágrimas y Bella Ramsey corre a abrazarle. "Fue realmente conmovedor", concluye el actor. Puedes ver este momento a partir del minuto 4.30 del vídeo que encuentras bajo estas líneas.