¿Qué ha pasado con Joel y Ellie en The Last of Us? Salto temporal de 5 años con mucho más caos y terror en la temporada 2

El nuevo tráiler de la segunda temporada de The Last of Us ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de los fans, quienes han esperado ansiosos para conocer qué sucederá con Joel y Ellie tras los eventos de la primera temporada. La narrativa da un salto temporal significativo, situándonos cinco años después, en un mundo aún más hostil y peligroso que el que dejaron atrás. En este lapso, los protagonistas han intentado rehacer sus vidas en el asentamiento de Jackson, donde conviven con Tommy (Gabriel Luna), el hermano de Joel, en una relativa paz.

El tráiler abre con una atmósfera tranquila, mostrando a Joel intentando superar su trauma a través de sesiones de terapia. Las imágenes iniciales destacan momentos de felicidad entre Joel y Ellie, como cuando él la anima a aprender a tocar la guitarra, mostrando el vínculo "padre-hija" que han formado. Sin embargo, la calma se interrumpe abruptamente cuando hordas de infectados, los temidos Chasqueadores (Clickers), atacan el asentamiento, desatando el caos y el horror.

Pedro Pascal como Joel en The Last of Us II | Max

La segunda temporada no solo retomará los elementos de acción y supervivencia característicos de la serie, sino que también se centrará en los conflictos emocionales de sus personajes. El tráiler sugiere que Joel sigue lidiando con la culpa y las consecuencias de su decisión de salvar a Ellie al final de la primera temporada, cuando sacrificó las esperanzas de una cura para la humanidad. Esta tensión será clave en la narrativa, afectando la relación entre ambos personajes, que se verá puesta a prueba frente a nuevos desafíos.

Bella Ramsey como Ellie en The Last of Us II | Max

Un punto fuerte del tráiler es la introducción de nuevos personajes que serán cruciales para la trama. Entre ellos destaca Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, quien busca venganza por los eventos del pasado y promete traer una nueva dimensión de conflicto a la historia.

También se presentan personajes como Dina (Isabela Merced), quien será el interés amoroso de Ellie, y otros como Jesse, Mel, Nora, y Owen, interpretados por Young Mazino, Ariela Barer y Spencer Lord, respectivamente.

Isabella Merced como Dina en The Last of Us II | Max

Los fans del videojuego The Last of Us Part II, en el que se basa esta temporada, saben que la aparición de Abby será determinante para el desarrollo emocional de Ellie. Además, el tráiler sugiere que veremos una versión aún más compleja y oscura de los personajes, quienes deben enfrentarse no solo a los chasqueadores, sino también a sus propios demonios internos y a las consecuencias de las decisiones tomadas​.

Kaitlyn Dever como Abby en The Last of Us II | Max

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se espera que la segunda temporada llegue a las pantallas en 2025, y ya se ha confirmado que no será una adaptación exacta del videojuego, sino que incluirá nuevas tramas y expandirá aspectos de la historia que el juego no pudo abordar en profundidad.