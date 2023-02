'The Last of Us' 1x03: Lo que realmente significa la carta que lee Ellie para Joel

'The Last of Us' era uno de los estrenos más esperados del año y sus primeros capítulos no han decepcionado, convirtiéndola en el nuevo fenómeno de HBO y en un nuevo evento que comentar para los seriéfilos.

Si no estás al día con la serie y no has visto el 1x03, sal de aquí corriendo si no quieres enterarte de SPOILERS .

El tercer episodio ha sido el más diferente hasta la fecha pero también el más especial, pues está centrado en la historia de Bill y Frank, interpretados por Nick Offerman y Murray Bartlett. Su historia trágica de amor en el apocalipsis ha conmovido a los fans y también conmueve al protagonista, Joel (Pedro Pascal), cuando volvemos al presente al final del capítulo.

Antes de suicidarse juntos, Bill deja una carta a Joel (o a quien la encuentre) y sus palabras conmueven profundamente al protagonista, que hasta ahora siempre se ha mostrado muy cerrado emocionalmente y con la cabeza fría desde la muerte de su hija.

"Antes solía odiar el mundo y me alegré cuando todo el mundo murió. Pero estaba equivocado. Porque había una persona que merecía salvación", le explica, haciendo referencia como antes le diría a Frank de que él fue "su propósito".

"Y eso es lo que hice, le salvé. Y le protegí. Es para eso por lo que hombres como tú y como yo estamos aquí: tenemos un trabajo que hacer. Y que se prepare cualquier hijo de puta que entorpezca nuestro camino. Te dejo todas mis armas y equipamiento. Úsalas para...", es lo que termina Ellie de leerle a Joel, pero para al darse cuenta de lo que implica la petición de Bill: que mantenga a Tess a salvo, algo que Joel ya no puede hacer.

Así, sus palabras sobre que "alguien merece salvación" serán clave para que Joel comprenda que Ellie (Bella Ramsey) y su protección es su trabajo ahora, y forje las bases de la profunda conexión que van a compartir.