Finaliza el rodaje de Entre olas, la película de Atresmedia Cine dirigida por Chloé Wallace y protagonizada por Carla Tous, Nuno Gallego y Jan Buxaderas

Ha finalizado el rodaje de la película Entre olas, un coming-of-age romántico donde la espectacular naturaleza de Tenerife se convierte en eje narrativo de la historia. La película, producida por Atresmedia Cine junto a Buendía Estudios Canarias y La Pepa Films, está dirigida por Chloé Wallace y cuenta con un guion de Marta Sánchez, Irene Niubó y Nieves García Bautista.

Un triángulo amoroso formado por Carla Tous, Nuno Gallego y Jan Buxaderas es el centro de la historia que se desarrolla en este marco incomparable, en el que el surf y la conciencia medioambiental tienen un gran protagonismo. Completan el reparto principal Dariam Coco, Fer Fraga, Pablo Cabello, Javier Albalá y Ana Asensio, entre otros.

Sinopsis

Ali llega a Isla Azul para pasar el verano con su padre. Allí se reencuentra con Rodrigo, su amigo de la infancia, ahora convertido en el chico perfecto: atractivo, seguro y con un futuro encaminado. Pero también conoce a Marc, un espíritu libre que le enseñará a surfear y a mirar el mundo, y a sí misma, desde otra perspectiva. A medida que Ali se adentra en los rincones salvajes de Isla Azul, descubre un conflicto que amenaza el delicado equilibrio natural del lugar. Dividida entre dos formas de entender el mundo, la estabilidad que representa Rodrigo y la libertad que encarna Marc, ya no se trata solo de elegir entre dos chicos, sino entre qué futuro quiere para la Isla y decidir quién quiere ser realmente.

En palabras de su directora, Chloé Wallace: "Entre olas es una historia sobre el amor de verano - ese amor que dura lo que dura y por eso es perfecto. Sobre la amistad, sobre la nostalgia de un momento que ya sabes, mientras lo vives, que no vas a olvidar. Y sobre algo que me parece de las preguntas más bonitas que existen: quién quiero ser. Ese instante en que te bifurcas, en que el camino se abre y tienes que elegir, aunque no sepas muy bien

cómo. Además, el mar y el surf están ahí como lo que son: un estado de ánimo. Una forma de estar presente, de sentir el cuerpo, de pertenecer a algo más grande que tú misma".

La directora también apunta: "Me interesa mucho también lo que dice esta película sobre las chicas jóvenes: sobre darles protagonismo en su propia historia, sobre mostrarlas deseando y eligiendo, no solo siendo elegidas. Eso me parece político en el mejor sentido de la palabra". Y añade: "También hay algo que me importa mucho: vivimos en un planeta que necesita que lo miremos con más cuidado. Entre olas lo dice sin gritar, porque creo que la mejor manera de convencer a alguien de que cuide algo es enamorarle de ello primero".

Chloé Wallace concluye: "Hay una idea que defiendo: el cine que te hace sentir bien no es cine menor. Hacer una película que te devuelva algo (alegría, ternura, nostalgia) es un acto de generosidad hacia el público. Y eso es exactamente lo que me gustaría hacer con esta historia."

La actriz protagonista Carla Tous habla así de su experiencia en el rodaje: "Ha sido un privilegio la oportunidad que me ha dado esta película de surfear y aprender a amar el mar, algo que para mí era lejano porque crecí en la montaña. La experiencia ha sido increíble." Y además comparte: "Me interesa mucho la mirada de Chloé respecto a la responsabilidad con el medio ambiente. Lo hace desde: 'Yo te enseño lo bonita que es esta isla, lo bonito que es rodar en el mar y tú escoges si lo quieres proteger'. Me gusta que se pueda reivindicar, haciendo que la gente se enamore de ello."

Entre olas es una producción de Atresmedia Cine, Buendía Estudios Canarias y La Pepa Films; en coproducción con Basque Films, Xoelius and Veguchini y Ocean Love Story AIE; y con la participación de Atresmedia y Netflix. La película se estrenará solo en cines en 2027 distribuida por Warner Bros Pictures. Spain.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.