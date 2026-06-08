Avance en exclusiva de Cada día nace un listo, la comedia de acción con Hugo Silva que no te puedes perder en cines

Ya se ha estrenado en cines Cada día nace un listo, la nueva película de Atresmedia Cine con Arantxa Echevarría en la dirección, y te traemos un avance en exclusiva por si necesitas más motivos para verla. Y encima esta semana es la Fiesta del cine, ¿qué más se puede pedir?

Tras el enorme éxito de La infiltrada, tanto en taquilla como alzándose con el Goya a la Mejor película, la cineasta regresa a la comedia con un ácido retrato de la sociedad actual. Una sátira sobre la obsesión por hacerse rico de la manera más rápida y fácil posible.

Así describe la película su directora: "Cada día nace un listo es, para mí, un análisis de la picaresca humana contado entre robos de cuadros, sexo, avestruces, drogas, humor y dinero… mucho dinero".

‘Cada día nace un listo’, la nueva película de Arantxa Echevarría y Atresmedia Cine, presenta su cartel principal | Atresmedia Cine

La cinta, que cuenta con un guion escrito por la propia Echevarría junto a Patricia Campo, sigue a Toni Lomas, exconcursante de un talent show que no pasa por su mejor momento.

"Es un tipo con bastante talento pero con una mentalidad muy cortoplacista, y todo eso le ha llevado a vivir en un ambiente lumpen y a no triunfar todo lo que a él le hubiera gustado. Aún así, es un tipo muy infantil y muy positivo y siempre ve el lado bueno de la vida", explica Hugo Silva, que encarna al protagonista.

Para Hugo, "Cada día nace un listo es una sátira, una historia de gente de los bajos fondos mezclada con gente de un estatus social muy alto, en la que ningún personaje sale moralmente muy bien parado. Es también una película de aventuras, muy entretenida, en la que el público se va a divertir muchísimo y lo van a pasar muy bien".

Cada día nace un listo cuenta con un reparto de lujo acompañando a Hugo Silva: Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa; con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro.

Es una producción de Atresmedia Cine junto a LAZONA, Olarizu Films AIE, LAZONA Zinema en coproducción con Lamia Producciones. Con la participación de Atresmedia, Netflix y EITB; la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid; y la financiación del Gobierno de España-ICAA y Crea SGR. Distribuida en cines por A Contracorriente Films.