BRAD FALCHUK
Gwyneth Paltrow revela que su marido "cree que es republicana" mientras se sincera sobre sus postura política
Gwyneth Paltrow ha habado sobre el tenso panorama político actual mientras explica cuál es su postura política, a lo que ha terminado diciendo que su marido cree que ella es republicana.
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Gwyneth Paltrow siempre se ha destacado por no tener pelos en la lengua y hablar de todo abiertamente. El último tema que ha sacado ha sido sobre política, teniendo en cuenta el complicado escenario por el que está atravesando Estados Unidos, asegurando que el ambiente está "muy cargado".
"Sin ese tipo de diálogo abierto y respetuoso, no estoy seguro de que podamos solucionar ninguno de los problemas que estamos viendo en el país", dice su invitado en su podcast The Goop Trae Stephens.
Para luego Paltrow decir que estaba de acuerdo al tiempo que "también lo había notado con mi propio marido, que es la mejor persona del mundo".
"Y es tan progresista. Tiene un corazón muy humano y quiere asegurarse de que todo el mundo esté bien atendido", asegura. Para luego definirse ella: "Yo soy bastante centrista y mi marido cree que soy republicana", dice entre risas.
"No soy republicana. No siento nada ahora mismo, si te soy totalmente sincera. Me siento completamente independiente", reconoce.
"Estoy intentando, en mi camino como estadounidense ahora mismo, intentar, no sé, supongo que entrelazar muchos puntos de vista diferentes, y también salir de ese lugar de, digamos, rectitud, ira y miedo".
Gwyneth Paltrow se casó en 2018 con el productor de televisión, guionista y director Brad Falchuk.
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