Sydney Sweeney ('Euphoria') confiesa que le aseguraron que "nunca saldría en una serie"

A pesar de su juventud, Sydney Sweeney ha tenido que lidiar con diversos problemas en el mundo del cine tales como la exposición pública o la cosificación. En el pasado, la actriz ha denunciado los duros mensajes que recibe a diario por redes sociales e incluso tuvo que pedir a los creadores de 'Euphoria' que redujeran sus escenas en topless.

Aunque alcanzó la fama a una edad temprana hubo quien no confió en que la joven de 24 años llegara a ser una estrella. Así, en una entrevista para GQ, la que es una de las actrices del momento ha recordado el instante en el que pocos confiaban en sus posibilidades.

Para este medio, se ha descrito a sí misma como una "persona práctica e independiente", y cuyo personaje en 'Euphoria', Cassie, está "más alimentada por el amor que por sus compañeros".

De esta forma, el amor propio siempre ha sido un factor que ha acompañado a la actriz, acostumbrada desde pequeña a quererse a sí misma: "Soy una persona muy activa: Me lastimo, me salen moratones, me corto... De niña, creo que regresé de un láser tag y tenía quemaduras en todas las piernas porque lo daba todo. Y [una mujer] me sentó en el mostrador y me dijo que ningún chico me querría si tenía marcas en mi cuerpo".

"Le dije: 'Bueno, supongo que tendré que quererme a mí misma'". Del mismo modo, cuando comenzó a asomarse a la interpretación y acudir a audiciones, un director de casting le aseguro que no triunfaría por no tener un "look adecuado": "Un director de casting me dijo una vez que nunca estaría en una serie de televisión. Ahora, estoy en algunas de las series de televisión más importantes del mundo".

Sydney Sweeney, que ahora está en plena cresta de la ola a falta de un par de episodios para el final de la temporada 2 de 'Euphoria', agregó que quiere brindar a sus futuros hijos una infancia más tranquila que la que vivió ella: "He experimentado la forma en que no quiero vivir, y no quiero que mis futuros hijos tengan que pasar por las mismas luchas, o que me vean estresada de la misma manera que yo vi a mis padres".

"Quiero mostrar a las generaciones más jóvenes que puedes hacer cualquier cosa, incluso si no tienes los medios o los contactos adecuados", ha asegurado.

