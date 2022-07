Apenas han pasado dos semanas desde el final de la cuarta temporada de 'Stranger Things', pero las incógnitas que dejó el cierre siguen avivando las teorías de los fans. La última de ellas sugiere que Eddie y 010 podrían ser la misma persona.

Eddie se ha convertido en la gran sorpresa de esta última temporada, un adolescente rebelde que se vio obligado a huir tras ser acusado de unos asesinatos que no había cometido. En Internet está circulando una teoría que afirma que podría existir una relación con 010, uno de los posibles supervivientes de la primera masacre en el laboratorio de Hawkins.

Si están en lo cierto, el regreso de este personajes podría ser un importante aliado de cara al enfrentamiento final entre Vecna y Eleven. Estas 4 pruebas confirman por qué lo fans no están tan equivocados.

Las muertes no siempre son definitivas en 'Stranger Things'

Un recurso típico de cualquier historia, es recurrir a un giro dramático donde personajes que han caído en batalla, sorprendentemente regresan de entre las sombras cuando nadie lo esperaba. Muchos fans quedaron descontentos con el final de Eddie en la serie, incluso se ha realizado una petición de Change.org para exigir su regreso a la serie. El personaje fue una incorporaciones más celebradas de esta última tanda de episodios, que no se ha librado de protagonizar uno de los errores más épicos de la temporada, como puedes ver detalladamente en el vídeo que te dejamos arriba.

Aunque los creadores han confirmado que Eddie no volverá a la serie, no sería extraño ver su regreso. Las milagrosas reapariciones de personajes están a la orden del día en Hawkins. En la primera temporada vimos un cadáver falso de Will (Noah Schnapp), o pensamos que el doctor Brenner (Mattew Modine) había perecido tras su enfrentamiento con el demogorgon. Además, tenemos el ejemplo reciente de Hopper (David Habour), quien como vimos en al escena post-créditos te la tercera temporada había sobrevivido a la explosión. Incluso el mismo antagonista de la serie, Vecna, ha regresado para clamar venganza. Indicios que demuestran que nada es lo que parece en la producción de Netflix.

¿Eddie oculta su tatuaje?

Los sujetos de pruebas del laboratorio de Hawkins, siempre van marcados con un número de serie en su brazo izquierdo. Hemos visto esta temporada, como la propia Eleven (Millie Bobby Brown) para asistir al instituto siempre ocultaba este signo distintivo con pulseras o mangas largas, con el fin de pasar desapercibida.

Algo que imita el personaje de Eddie, con un reloj siempre en la muñeca izquierda y pulseras en la derecha. Además de ir generalmente acompañado de una chaqueta de cuero que cubre sus brazos. Es posible que la audiencia hubiera pasado por alto el tatuaje de este icónico digito en su piel.

La cabeza rapada de Eddie en el instituto

En una conversación que mantiene junto al personaje de Chrissy (Grace Van Dien), menciona el detalle de su cabello rapado durante la secundaria. Un detalle sutil que contrasta con el aspecto que vemos de él en 1986, pero que podría relacionarse con el look de los sujetos del laboratorio.

Precisamente en la primera escena donde vemos a 010, el personaje encaja con la apariencia que Eddie tendría en 1979, durante su etapa en el instituto. Además de ajustarse al rango de edad actual que tiene el personaje siete años después del primer enfrentamiento contra Vecna. Pasando de los 12 o 13 años en el 79, a los 19 o 20 años del 86.

Es un detalle muy sutil, pero lo cierto es que se presenta esta curiosa coincidencia temporal. Podría ser una casualidad, ya que los adolescente cambian frecuentemente su estilo de corte de pelo. Pero no deja de presentar una semejanza con el perfil del resto de chicos del laboratorio de Hawkins.

Eddie podría tener amnesia

Otra posibilidad es pensar que Eddie no es consciente de su pasado. Si el personaje hubiera perdido la memoria, quizás podría sustentar la idea que le conecta con el laboratorio de Hawkins en su infancia. Su tio, Wayne Munson, podría haber ocupado un rol similar al de Hopper en la serie, quien acaba ejerciendo de figura paterna para Eleven.

La última vez que vimos a 010, fue siendo derribado por una puerta junto al doctor Brenner, durante el primer enfrentamiento de Uno. Si el doctor sobrevivió, quizás pueda ser el mismo caso de 010, quizás desmemoralizado por el golpe y de esta forma podría haber perdido inconscientemente su habilidades psíquicas.

Si estas observaciones son correctas, sería necesario que Eleven ayudara a Eddie a recuperar sus poderes. Su unión supondría una fuerte unión para derrotar a Vecna, el cual como a demostrado en la cuarta temporada es más poderoso de lo que los protagonistas de la sería podrían esperar.

