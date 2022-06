'Stranger Things': La siniestra teoría que explica por qué Vecna es el padre de Eleven

'Stranger Things' ha ido a por todas con su temporada 4, que terminaba el Volumen 1 con una impactante revelación que devuelve a los orígenes de la serie y de la historia.

Si aún no has visto el final de la primera parte de la temporada, no sigas leyendo si no quieres spoilers .

Tras descubrir qué se esconde exactamente tras la malvada figura de Vecna, la masacre de One en el laboratorio y el pasado de Henry Creel, aka todos la misma persona, surgieron muchas preguntas.

Los fans han intentado resolver algunas de ellas y adelantarse a los esperados nuevos dos capítulos, que llegan este 1 de julio, con una interesante teoría.

Esta explica que Eleven es en realidad hija de Vecna, y por eso es la única niña que puede igualar (o superar) sus poderes en el laboratorio, y explica por qué el personaje de Jamie Campbell Bower no para de decirle que "son lo mismo".

Jamie Campbell en 'Stranger Things' | Netflix

Este argumento podría ser posible de dos formas, y al parecer las fechas cuadran. La madre de Eleven, Terry, era parte de un experimento en MKUltra cuando se quedó embarazada, pero, ¿y si tuvo una relación con One cuando ambos coincidieron en el laboratorio y los poderes de Eleven son heredados?

Otra posibilidad aún más siniestra defiende que el Dr. Brenner, que no conoce límites, podría haber inseminado a la madre sabiendo de los poderes de One, para conseguir más niños con habilidades.

En cualquier caso es una teoría que esperamos se resuelva con el nuevo enfrentamiento que se viene entre la joven interpretada por Millie Bobby Brown y el malvado y poderoso ser que ella misma envió al Upside Down abriendo la brecha entre sus mundos.

Muchas preguntas sin respuesta tendrán su momento en los capítulos 8 y 9 (de larga duración) de la temporada 4 a partir de este viernes en Netflix, aunque probablemente se abran nuevas preguntas para las que no estemos preparados y que dejen con ganas de la temporada 5, que además será la última de la serie.

