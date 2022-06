'Stranger Things 4': El tráiler del Volumen 2 enfrenta a Eleven contra Vecna

La primera parte de la temporada 4 de 'Stranger Things' se estrenaba el pasado 27 de mayo publicando sus primeros 7 episodios. ¡Cuidado hay spoilers! En estos capítulos nos ponían en situación para saber qué había pasado con sus protagonistas tras el final de la temporada 3.

Así, Eleven se había marchado junto a Will a California tras la desaparición de Hooper. Mientras que Mike, Dustin, Lucas, Max y el resto del reparto se quedaban en Hawkins donde un nuevo monstruo empieza a atormentar al pueblo con las trágicas muertes de dos adolescentes.

Pronto descubrimos que este nuevo villano de la ficción se llama Vecna y tiene una forma mucho más humana que el resto de monstruos que nos han presentado en anteriores temporadas. Así, al final de la serie, descubrimos quién es realmente Vecna y cuál es la relación directa que tiene con Eleven.

Vecna en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

Ahora, ya hemos podido ver el primer teaser-tráiler del Volumen 2 de la temporada 4 de 'Stranger Things' donde queda claro que Eleven tendrá que enfrentarse a Vecna.

"Se acabó Eleven. Me has liberado. Ya no puedes detenerlo", escuchamos que dice el monstruo en la voz en off del vídeo, que tiene arriba de la noticia.

Será el próximo 1 de julio cuando se estrenen en Netflix el resto de episodios que pondrán fin a esta cuarta entrega en la que los fans de la serie han visto un gran cambio narrativo y mucho más terror y guiños a la época de los 80 y 90.

Jamie Campbell Bower y Millie Bobby Brown en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

