El motivo por el que esta estrella de 'The Mandalorian' estuvo tres años sin trabajar

La actriz Katee Sackhoff, reconocida por dar vida a Bo-Katan Kryze en el universo Star Wars, habló recientemente sobre los retos personales y profesionales que enfrentó al interpretar al personaje y sobre la dificultad de encontrar nuevos proyectos en los últimos años.

Durante un episodio de su pódcast The Sackhoff Show, donde conversó con su excompañero de Battlestar Galactica, Tahmoh Penikett, la intérprete confesó que encarnar a Bo-Katan le supuso un golpe a su confianza como actriz.

"Perdí toda mi confianza después de The Mandalorian. Siempre he trabajado interpretando personajes con los que siento algún tipo de conexión personal. Pero Bo-Katan no se parece en nada a mí como ser humano: su vida, sus motivaciones… no lograba entenderla ni identificarme con ella. Por mucho que lo intentara, nunca sentí que la llevaba dentro. Eso me descolocó, porque mi estilo de actuación siempre ha sido confiar en el primer instinto y en la verdad de la situación. Y con ella nunca encontré ese punto", explicó.

Sackhoff había dado voz a Bo-Katan en la serie animada Star Wars: The Clone Wars en la década de 2010, y posteriormente la interpretó en acción real en la segunda temporada de The Mandalorian (2020). Su presencia en la historia creció en la tercera temporada, estrenada en 2023, donde se convirtió en coprotagonista junto a Pedro Pascal.

Sin embargo, la actriz confesó que después de esa etapa atravesó un periodo complicado: durante tres años tuvo dificultades para conseguir trabajo. Mientras tanto, Lucasfilm prepara el salto a la gran pantalla con The Mandalorian and Grogu, que llegará a los cines en mayo, aunque Sackhoff no ha sido anunciada como parte del elenco.