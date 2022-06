Los creadores de 'Stranger Things' se arrepienten de matar a este personaje en la temporada 4

'Stranger Things' ha vuelto tras una larga espera para alegría de sus fans, que han disfrutado como nunca con la primera parte de su temporada 4. Una temporada que ha vuelto más oscura y llena de sorpresas y ha obtenido muy buenas críticas.

Algunas de las adiciones de la nueva temporada han tenido mucha popularidad, como Joseph Quinn, Grace Van Dien o Eduardo Franco. Ahora los hermanos Duffer, creadores de la serie, han hablado sobre la muerte de la que se han arrepentido un poco, porque tenía mucho potencial. Si no has visto los primeros episodios, sal de aquí si no quieres SPOILERS .

Concretamente el dúo que formaron en pantalla Joseph y Grace, que interpretan a Chrissy Cunningham y Eddie Munson, ha ganado muchos adeptos. Pero sus ilusiones duraron poco, como sabes si has visto el primer capítulo.

La impactante muerte de Chrissy marca el tono de la temporada, pero los Duffer han hablado de esa escena con Eddie que ha sido tan popular.

"Siempre tenemos esos momentos, de 'qué hemos hecho'. Rodamos la escena del "intercambio de drogas" en el bosque bastante tarde, la verdad", cuenta Matt Duffer a TV Line.

"Ya habíamos matado a Chrissy cuando rodamos eso", añadía Ross. Sin embargo, la química de Chrissy y Eddie fue tan inesperada como palpable, y todos lo vieron cuando la estaban rodando.

"La escena cobró vida de una forma que es tan bonita. Y mucho de eso fueron Joe y Grace. Fue una de esas escenas afortunadas en las que pudimos tener dos cámaras grabando, captándolos a ellos simultáneamente. Joe estaba haciendo muchas cosas un poco improvisadas, y estábamos consiguiendo unas reacciones geniales de Grace", añade el guionista.

Finalmente los personajes han tenido, a su manera, una gran relevancia en la temporada, aunque no como podía parecer con esa primera escena juntos.

Seguro que te interesa

Entrevista: Charlie Heaton y Natalia Dyer nos hablan de cómo han vivido el estirón de los niños en 'Stranger Things'