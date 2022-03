El spin-off de 'The Boys' pierde a sus protagonistas por una clara razón

'The Boys' no pasa por sus mejores momentos a pocos meses del estreno de su esperada temporada 3. Hace unos días, su protagonista, Antony Starr, agredió a un joven en Alicante, siendo sentenciado a 1 año de prisión, aunque sin tener que cumplir el tiempo por no tener antecedentes.

No obstante, debido al éxito y a la masa de fans que se engancharon a la irreverente serie de súper héroes, Prime Video apostó por ampliar el mundo de Vought con varios spin-offs. Uno de ellos ha sido el de un noticiero que es canon con la serie y que se emite en YouTube, explorando la propaganda de la multinacional perversa.

Aunque el plato fuerte es la serie que anunciaron en 2020, junto al estreno de la temporada 2 de 'The Boys'. Esta seguiría a un grupo de súper jóvenes en su paso por la única universidad para héroes en Estados Unidos, financiada por Vought. Se confirmó que también tendría clasificación R y cuya sinopsis dice: "Explora las vidas de los súper hormonales y competitivos a medida que ponen su físico, sexualidad, y límites morales a prueba, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades".

Tras más de un año y medio en producción y con cambios en el apartado creativo, varios de sus protagonistas se han bajado del carro. Según informa Deadline, Aimee Carrero y Shane Paul McGhie han abandonado la serie. El medio también recoge que la elección del casting se confirmó antes de que llegaran los showrunners Michele Fazekas y Tara Butters ('Agente Carter'), y con ellos el proyecto experimentó cambios. Al parecer, el papel de McGhie fue totalmente reescrito.

Aunque aún esté en fase de producción y no se haya informado de su cancelación, el futuro del spin-off es toda una incógnita. "Es en parte una serie universitaria, en parte 'Los juegos del hambre', con todo el corazón, y en parte la sátira y las obscenidades de 'The Boys'", describe un comunicado.

Mientras, los fans pueden disfrutar en Prime Video de la serie de animación llamada 'The Boys: Diabolical'. Esta antología está obteniendo buenas críticas, cuyos episodios firman actores de la talla de Seth Rogen, Andy Samberg, Ilana Glazer o Awkwafina.

