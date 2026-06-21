Sinem Ünsal cumple 33 años: de Mi hija a En tierra lejana, todos sus éxitos en España

Si hace unos días era Ozan Akbaba quien celebraba su cumpleaños, cuando el calendario marca el 21 de junio toca felicitar a Sinem Ünsal, su compañera en la serie En tierra lejana, que emite actualmente Antena 3. Así pues, doğum günün kutlu olsun, Sinem!

Es esta una buena oportunidad para echar la vista atrás y recordar los papeles que Sinem Ünsal ha interpretado en series emitidas por Atresmedia. Desde aquella profesora Sevgi de Mi hija (Kızım) a la actual Alya de En tierra lejana (Uzak Şehir) pasando por otra doctora, la Nazli de Doctor Alí (Mucize Doktor).

Ángel de la guarda de Öykü

Sinem Ünsal irrumpía en la pantalla de Antena 3 a finales de 2020 como la dulce profesora Sevgi, el papel que interpretaba en la exitosa serie Mi hija, que protagonizaban Buğra Gülsoy y Beren Gökyıldız.

Sevgi se convirtió en uno de los ángeles de la guarda de la pequeña Öykü y siempre estaba pendiente de esa pequeña y espabilada alumna que nunca se separaba de su mochila con alas. Pero Sevgi fue algo más que una docente. Fue algo más que la maestra que enseñaba matemáticas, historia o gramática.

La profesora, junto con Candan y la abuela Müfide, fueron también referentes emocionales para Öykü y los refugios en los que la niña encontraba el cariño, la ternura y la atención que le negaron tanto su tía como su propia madre.

Pero en esta serie Sinem Ünsal también se ganó nuestro cariño por la paciencia que Sevgi demostró hacia Ugur, su eterno enamorado, con el que mantuvo una curiosa relación llena de continuos altibajos y, sobre todo, desconfianza. Y más que justificada. A pesar de ser un buen hombre, Ugur tenía un pasado un tanto complicado como buscavidas/delincuente.

El mejor apoyo para Alí Vefa

Después, en la primavera de 2023, a través de Nova, conocimos a Nazli, una de las protagonistas de la serie Doctor Alí.

En este caso, Nazli era una joven doctora que hacía su residencia en el hospital Berhayat bajo la dirección del prestigioso cirujano Ferman Eryiğit y donde tenía como compañero a Alí Vefa, que era absolutamente brillante como médico, pero para quien cualquier interacción social era sumamente complicada por su autismo.

Nazli comunica a Alí su deseo de seguir adelante con el embarazo | Nova

Al igual que Sevgi, este personaje destaca por su dulzura y ternura. Nazli entendió desde el primer momento la valía profesional de Alí y también fue la primera que comprendió la ayuda que necesitaba para relacionarse. Y, de hecho, se convirtieron en el mejor equipo porque eran complementarios. Nazli era todo empatía hasta el punto de recibir más de una reprimenda por permitir que sus emociones interfirieran en sus decisiones médicas. Por el contrario, Alí era incapaz de medir el alcance de sus palabras y la repercusión negativa que podían tener en sus pacientes.

De Nazli recordamos el esfuerzo y la voluntad que mostró tanto para encajar en el universo medido, controlado, rutinario y exacto de Alí como para conseguir que él se abriera al mundo y pudiera comprenderlo un poco mejor. Sin Nazli, Alí hubiera sido un médico extraordinario, pero con Nazli también logró tener una familia.

Eso sí, Nazli también tuvo momentos de duda y debilidad. Al margen de la admiración (sinónimo en este caso de amor platónico) por su mentor Ferman, en ciertos momentos sintió vértigo en su relación con Alí. Sinem Ünsal humanizó a Nazli porque no era una heroína, sino que era una mujer que luchaba día a día con sus miedos e inseguridades para ser feliz y hacer felices a quienes la rodeaban.

Quizá la escena que mejor define la relación de Nazli y Ali sea aquella en la bailaron sin tocarse. ¿Por qué? Porque tanto Sinem Ünsal como Taner Ölmez mostraron que cuando Nazli y Ali estaban juntos no había distancias entre ellos.

Una extraña en tierra extraña

Finalmente desde hace unos meses, cada lunes y martes Sinem Ünsal se convierte en Alya Albora. ¿Quién es ella? Pues podríamos decir que hay muchas Alyas. Alya es la madre de Deniz que es capaz de casarse con su cuñado para proteger a su hijo y permanecer a su lado. Alya es la doctora canadiense que ahora trabaja en Mardin. Alya es la esposa de Cihan, un hombre tan enigmático con el que cada día hay una sorpresa (buena y/o mala).

La tensión explota entre Alya y Cihan: gritos, cristales rotos y Sadakat en shock | Antena 3

Pero, sobre todo, Alya es una mujer fuerte, capaz de soportarlo todo por su hijo. Ahora vive en Mardin, pero lucha para que Mardin no viva en ella. A pesar de una suegra autoritaria y de un entorno donde hay más pistolas que libros, Alya defiende con uñas y dientes sus principios y convicciones frente a costumbres y tradiciones que no logra entender.

Y no lo tiene fácil. Cada día que pasa en el universo de los Albora es una nueva aventura que no sabemos a dónde la llevará. ¿Podrá proteger a su hijo de todos los intereses que hay a su alrededor? ¿Podrá hacer valer su voluntad en una familia donde todos condicionan su vida al bien común de los Albora? ¿Podrá ser feliz en su matrimonio con Cihan?

Ya sabemos cuál fue el destino de Sevgi y Nazli, pero el de Alya todavía es una incógnita. Lo que no es ninguna incógnita es que con esos tres personajes de mujeres fuertes, valientes, independientes, generosas y sensibles, Sinem Ünsal se ha consolidado como una de las actrices turcas más conocidas en España.