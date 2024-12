Los especiales navideños más icónicos de la televisión: de Friends a Los Simpson

La televisión se antoja imprescindible en momentos del año tan icónicos y familiares como la Navidad. Aparte de la consabida programación especial más conocida por todos, las series también colapsan la parrilla para endulzar a golpe de entretenimiento con sus mejores episodios navideños.

Hay una larga lista de series que guardan relación con estas aclamadas fiestas, aunque no todas gozan del atractivo y tradición como, por ejemplo, Los Simpson. La familia amarilla ha sido durante años plato principal de la Navidad con especiales, incluso en las dos noches más importantes del año. Junto a ellos, los icónicos Friends o Elfos, también han rellenado horas y horas de episodios para disfrutar alrededor de la televisión con la mejor compañía.

En el caso de Los Simpson, un total de 13 episodios te esperan desde ya mismo. De hecho, todos ellos han formado parte de una programación extraordinaria en la temática Neox. Son los siguientes: Ya llegó la decimoquinta temporada (8x15), Cuentos de Navidad de Los Simpson (11x17), Eterno estupor de una mente Simpson (9x19), El blues de la Blanca Navidad (13x25), Kill Gil, volúmenes 1 y 2 (12x18), La pelea antes de Navidad (10x22), I Wont Be Home for Christmas (9x26), El Milagro de Evergreen Terrace (2x09), Ella de poca fe (7x13) o Colega, ¿dónde está mi rancho (14x18), El timo de los Reyes Magos (5x11), Skinner y su concepto de un día de nieve (6x12), entre otros.

'Los Simpson' dan la bienvenida a la navidad con esta divertida cabecera | antena3.com

Si te quedas con ganas de más, tu opción es Friends. La inolvidable ficción acorazada por Monica, Chandler, Ross, Rachel, Joey y Phoebe, también proponen un total de 10 capítulos en los que la Navidad es el hilo conductor. Algunos de ellos son: El del mono (1x10), El del armadillo navideño (7x10), El de todos los bombones (7x09), El del avance de Ross (8x11), El de la Navidad en Tulsa (9x10), El de la rutina (6x10), El de la hermana inapropiada (5x10), El de Rachel renuncia (3x10), El de la chica de Poughkeepsie (4x10) o El del padre de Phoebe (2x09).

Especial Navidad de Friends: Matthew Perry como Chandler Bing, Courteney Cox como Monica Geller y David Schwimmer como Ross Geller | Getty

Sin embargo, otras emblemáticas series de televisión tampoco se olvidan de estas aclamadas fiestas familiares. Os proponemos un zapeo de algunas de ellas, con opciones españolas, como Aquí no hay quien viva, con el episodio titulado Érase unos propósitos de año nuevo (8x04) o Una Navidad convulsa (6x04); Las triquñuelas del mal (9x19) de Los hombres de Paco; La estrella de los deseos (3x10) de Los Protegidos; La noche de Reyes (14x02) de El Barco; Feliz salida y entrada (15x02) o de Farmacia de guardia; La noche de los belenes vivientes (17x08).

Aquí no hay quien viva - Temporada 4 - Capítulo 6: Érase una Navidad convulsa | atresplayer.com

Si las prefieres internacionales, apunta: La abuela fue atropellada por un reno (12x02), de Anatomía de Grey; La locura no tiene cura (13x01), de Orange is the new black; Santa (11x02), de New girl; Piloto (1x01), de A dos metros bajo tierra; Kaisha (12x06), de Los Soprano; La constante (5x04), de Lost; La hipótesis del regalo del artículo de baño (11x02), de The Big Bang Theory; Navidad express (10x03), de Modern Family.

sd modern family | neox

Para cerrar boca también podéis sintonizar con los seis capítulos de la serie Elfos, una oferta algo más bizarra y que está disponible en Netflix. Pulula por el terror, el espíritu de la Navidad y la ciencia ficción. Narra la auténtica pesadilla en la que se convierten las vacaciones navideñas de una adolescente y su familia, cuando se dan cuenta de que una ancestral amenaza acecha su retiro idílico en una isla paradisíaca.