Shannen Doherty explica por qué no estuvo en el final de Embrujadas: "No me arrepiento"

Shannen Dohertyha hablado mucho sobre su despido en la temporada 3 de Embrujadas con la muerte de su personaje Prue Halliwell. Hace unos meses aseguraba junto a Holly Marie Combs que fue su enemistad con Alyssa Milano lo que provocó que saliera de la ficción.

Ahora, a través de su podcast Let's Be Clear donde Shannen ha contestando algunas preguntas de los fans, la actriz ha explicado el motivo por el que no estuvo en el episodio final de la serie, aunque estaba invitada para que reapareciera.

"Lo lamento en cierto sentido. Lo siento por los fans. Pero no me arrepiento por mí, porque estaba increíblemente destrozada por el despido que, creo, incluso años y años más tarde, si hubiera entrado en ese set, todo me habría revuelto todo. Y me habría devastado de nuevo", explica.

Y es que, ahora hemos podido saber que Doherty atravesó uno de sus peores momento profesionales después de este revés en su carrera. Algo que con el tiempo parece que ha podido enmendar de alguna manera y los fans siempre le han demostrado su cariño.

De hecho, los fieles seguidores de Embrujadas están deseando que se haga una reunión con el reparto original. Algo a lo que Shannen también ha querido responder: "La forma en la que funciona es que como actores, a menos que escribamos la serie, lo creemos y lo produzcamos, no tenemos derechos sobre ella. Creo que CBS es dueña de la serie. La única persona o empresa que puede lograr una reunión es CBS".

Alyssa Milano, Shannen Doherty y Holly Marie Combs en 'Embrujadas' | Getty

"Entonces, si vosotros realmente quieren una (reunión), tienen que bombardear su Instagram, Facebook [de CBS] y escribir un correo. Ni siquiera sé cómo hacer nada de eso, pero es la única manera. Ya sabes, hacer algunas peticiones y enviarlas. Esa es prácticamente la única manera de que suceda".

Aunque, termina bromeando para decir que, en el caso de que ocurra, tendría que "ocurrir bastante rápido a menos que quieras vernos a todas como abuelas".