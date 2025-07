Olivia Munn confiesa que sufre tricotilomanía, que le hace arrancarse las pestañas: "Hay una satisfacción y luego arrepentimiento"

Olivia Munn lleva tiempo mostrándose muy abierta con el público sobre distintos aspectos de su salud. Después de hacer público su diagnóstico de un "agresivo" cáncer de mama que la llevó a pasar por una doble mastectomía, ahora la actriz ha compartido otro tema muy personal que arrastra desde hace años: la tricotilomanía.

Durante una aparición en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, Munn explica que este trastorno obsesivo-compulsivo le hace arrancarse el pelo de forma compulsiva. En su caso, afecta principalmente a las pestañas. "Hay una sensación. Probablemente ni siquiera sea real, pero siento como: 'Oh, esta pestaña parece que se va a caer', aunque no sea así", contó. "Y entonces, cuando la arranco, hay un segundo de dolor. Y luego viene una satisfacción y, justo después, un arrepentimiento inmediato".

Cuenta que todo empezó hace más de diez años, durante su relación con Chris Pine en 2009–2010. Esa fue su primera inmersión en el mundo paparazzi, cuando aparecieron frente al piso de él por su fama en Star Trek. "Había paparazzi fuera de su casa… y me sacaron fotos. Yo estaba en plan: 'Oh, Dios mío'. Y cuando se publicó, uno de mis amigos me dijo: 'Oye, estás saliendo con Chris Pine'", recordó con humor.

Olivia Munn y Chris Pine | Gtres

Pero la cosa subió de nivel cuando acudió a un evento con el "vestido más feo" que encontró: un viejo vestido de graduación azul con pompones. Lo pidió al equipo de vestuario de The Daily Show con la idea de salir en la lista de peor vestidas. Y vaya que lo consiguió. "No me lo podía creer... fue muy emocionante".

Sin embargo, la atención mediática generó una avalancha de críticas. "Leí los comentarios y decían cosas como: 'Creo que lo ha preparado todo. ¿Quién lleva un clutch durante el día?'", recordaba Munn. Fue ese cúmulo de presión lo que detonó su tricotilomanía: "Ahí empezó todo".

A pesar de todo, Munn mantiene una gran relación con Pine. "Él es increíble", asegura. "Recientemente coincidimos en el aniversario 50 de SNL, y estábamos juntos en la sala VIP del aeropuerto. Fue genial ponernos al día. Es simplemente el mejor".

Actualmente Olivia Munn está casada con el cómico John Mulaney, padre de sus dos hijos: Malcolm, de tres años, y Méi, que tuvieron el pasado septiembre.