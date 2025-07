¿Qué les pasa a Penn Badgley y Meghann Fahy? El incómodo intercambio que tiene una explicación: "Relájate con comentar los cuerpos"

Que Meghann Fahy está pisando fuerte con cada papel que hace es ya un hecho. Muchos ya la conocimos y adoramos en The Bold Type, pero con sus papeles en The White Lotus o Sirens se ha convertido en una de las actrices a las que no perder de vista.

Y parece que Penn Badgley piensa lo mismo, o así lo ha expresado en un vídeo tan curioso como random que ha subido a Instagram hablando de ella mientras anda (y suda) por las calles de Nueva York.

"Normalmente no hago esto, pero mi mujer y yo acabamos de terminar Sirens, ¿vale? Quiero echarle flores, obviamente tienes a Julianne [Moore], Milly [Alcock]... pero esta Meghann Fahy, esta novata, esta refrescante belleza desgarbada... me encanta. Me encantas tú", declara.

Las reacciones no se han hecho esperar, incluida la propia Meghann: "Penn! Esto es tan amable. Gracias. Dile a Domino hola de mi parte. Y que su gusto es exquisito", respondía, aparentemente halagada.

"Nuestro* gusto. Dom dice hola!", corrige Penn.

"Oops jaja. Pero lo de desgarbada...", apunta Fahy. Y Penn explica: "¡Lo decía como un cumplido! Los brazos largos son preciosos pero históricamente se ven menos".

"Relájate con comentar los cuerpos", replica Meghann, dando un aparente giro en la conversación.

"Wow obviamente he sido todo apoyo y cumplidos pero esto parece una trampa", sugiere Badgley.

"Otra vez sales con lo de las trampas. He oído que hacías eso mucho en tu serie. Nunca la he visto", le lanza Meghann. "Pues de alguna manera fue un éxito sin tu apoyo", contraataca Penn.

Todo este intercambio ha dejado con la boca abierta a los fans e incluso actores amigos de ambos, como Katie Stevens que comentaba: "chillando".

Y la cosa ha ido a más con Penn publicando un TikTok trend donde escribe: "El efecto mariposa es una locura, porque si nunca hubiera conocido a Meghann Fahy en el set de Gossip Girl mi vida sería exactamente igual".

Los fans a estas alturas (en su mayoría) estaban celebrando el humor de ambos y sin caer en la trampa de su enfrentamiento, y lo cierto es que todo tiene un porqué.

Resulta que Penny y Meghann van a protagonizarjuntos la comedia romántica You Deserve Each Other, que adapta el exitoso libro del mismo nombre, y parece que esta es la forma en la que se les ha ocurrido empezar una conversación social. Lo que parece claro es que han conectado a la perfección con su humor y sarcasmo y nos esperará una gira de promoción de las de frotarse las manos.