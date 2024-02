Holly Marie Combs ataca a Alyssa Milano tras acusar a Shannen Doherty de "mentirosa" por Embrujadas: "No quería que se supiera"

Hace casi 20 años que terminó Embrujadas pero la polémica sigue estando servida en relación a la serie. Semanas atrás Holly Marie Combs aseguraba que Alyssa Milano había sido la causante por la que despidieron a Shannen Doherty tras la temporada 3.

Después Alyssa se defendió de estas acusaciones y aseguró que ella no tenía el poder de despedir a nadie. Palabras que Shannen Doherty contestó explicando que ella, junto al resto de protagonistas de la serie, Holly Marie Combs y Rose McGowan, decían la verdad.

Ahora, Holly Marie Combs, quien interpretó a la dulce Piper Halliwell, ha querido contestar de forma tajante a las palabras de Alyssa con una larga carta que ha publicado en su cuenta de Instagram:

"Con el ánimo de no ser más la chica callada ni la hija del medio, sentí la necesidad de defenderme después de los continuos ataques que se produjeron desde que Alyssa subió al escenario y esencialmente llamó a Shannen mentirosa cuando simplemente le preguntaron cómo era trabajar con Rose. Basta decir que estoy un poco sorprendida y un poco desilusionada, especialmente por las cosas que publicó al día siguiente mientras me enviaba mensajes de texto simultáneamente con palabras en sentido contrario. Lamentablemente eso ya no es una sorpresa.

Pero me educaron para ser una luchadora. No necesito que nadie defienda mi honor excepto yo. En primer lugar, esta no es una nota de historia revisionista. Esta es simplemente la historia que ella no quería que la gente supiera. Y la historia de la que Shannen no estaba lista para hablar hasta hace un mes. Afortunadamente, todos estamos en la edad en la que la gente escribe libros, memorias y cuenta la historia de su vida. Nadie debería tener que mentir sobre su propia vida por el consuelo de otro.

Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Alyssa Milano en Embrujadas como Piper, Prue y Phoebe Halliwell | Cordon Press

Aunque durante mucho tiempo he querido que las chicas se llevaran bien por algo más grande que todos nosotros juntos, eso no estaba escrito en las cartas. Claramente. Somos diferentes e igualmente testarudos, que era la esencia de Embrujadas. A menudo le he gritado a uno u otro que despida al otro muchas veces, ya que Alyssa estaba más allá de Embrujadas.

Ser la hija del medio apesta. Y fue en ese interés de la familia que traté de proteger a la audiencia de nuestras diferencias para proteger algo que de hecho tenía y todavía tiene un latido propio. Un ejemplo de ello es cuando Shannen y yo fuimos a cenar a Florida esta semana y el dueño quiso contarnos cómo la serie le salvó la vida. Que el programa realmente lo ayudó a superar un momento muy especial de su vida. Son personas como él las que hacen que toda la sangre, el sudor y muchas lágrimas valgan la pena para mí hasta el día de hoy y en este momento.

Son historias como la suya las que me hicieron no querer abordar esta historia. Pero, por desgracia, no es mi naturaleza acobardarme en un rincón. Y tengo un gran problema con la injusticia. Escuché que Alyssa dijo que no tenía el poder de despedir a nadie, lo cual es irónico porque en realidad se trataba de poder. Pero vayamos con eso y déjame explicarte para qué tenía poder. Ella tenía el poder de detener el proceso (de despido) en cualquier momento. Tenía el poder de no hablar con el mediador/terapeuta contratado para proteger las ganancias. Como yo me negué a hablar con él porque yo voy a trabajar a hacer mi trabajo pero no voy para hablar de mis sentimientos con un hombre extraño. Hasta donde yo sé, ningún otro miembro del elenco fue entrevistado. Y, francamente, los únicos otros personajes regulares que teníamos en ese momento en cuestión eran Brian y Julian que estaban saliendo con uno con una y el otro con la otra, así que dudo que sus testimonios sean tan válidos en cualquier caso.

Alyssa Milano | Cordon Press

Pero se estaba construyendo un caso que ahora está claro. Un caso que Alyssa y sólo Alyssa tenían el poder de detener. Y cuando los productores dijeron que sí, que iban a despedir a Sahnnen, Alyssa también tenía el poder de decir que no, tal como Shannen había dicho que no. No quiero que reemplaces a Alyssa cuando se le planteó la misma opción. Porque ella era una niña actriz que apoyaba a una familia tal como lo hacía Alyssa y entendía la gran importancia y responsabilidad de eso. Incluso ahora me duele escribir. Fue desgarrador entonces y todavía ahora. Y creo que gran parte de la culpa sigue siendo de los productores que sabían que era más fácil mantenernos divididos que unidos.

Tres piezas rotas eran más fáciles de controlar y manipular que un frente unido. Lo cual habría sido más costoso y habría reducido su precioso margen de beneficio. Pero al final todo salió como quiso el destino. Y todos conseguimos a Rose, que fue un faro en una época oscura para mí y desarrollamos una conexión profunda, sorprendente y de apoyo que continúa hasta el día de hoy tal como lo hicieron Paige y Piper. Y ahora Rose y Shannen tienen una amistad que está creciendo y un sistema de apoyo propio que hace que mi pequeño corazón negro brille. Es un momento de cierre del círculo para mí. Así que diré que no se desesperen, familia de Embrujadas. En realidad eres nuestro único denominador común. Seguimos siendo una familia de supervivientes y siempre lo seremos.

Embrujadas fue hecha para todos ustedes y, por último, la verdad es que todos, a pesar de nuestras diferencias, estamos increíblemente agradecidos por esta familia disfuncional en todos los sentidos. Fin".

Holly Marie Combs y Rose McGowan en 'Embrujadas' | The WB

Su compañera Rose McGowan ha querido contestar a Holly Marie con este mensaje que ha escrito en el post:

"Amo tu gran corazón negro y te respeto, HMC. Me encanta lo que la serie ha significado para la gente de todo el mundo. A veces hay que hacer un desastre para limpiar las cosas. Para mí, esto es mucho más grande que una serie de televisión, abarca años de continuo asesinato de personajes detrás de escena y difamación selectiva de la reputación debido a celos patológicos narcisistas. Ojalá nada de esto tuviera que ser así. Sigo orgullosa de todos los involucrados por la magia que tejimos y la magia creada en todo el mundo. La verdad es incómoda, pero la magia nunca muere".

Sin duda unas palabras que hacen que la brecha que había entre las actrices de abra aún más.