El increíble cameo final de El juego del calamar con acento de Hollywood: ¿Qué significa para la serie?

Ya puedes ver el final de El juego del calamar tras el estreno de su esperada temporada 3. Netflix ha lanzado todos sus episodios, los últimos de la serie surcoreana que se ha convertido en estos años en uno de los fenómenos televisivos del siglo XXI.

Sin embargo, acabar con una de las gallinas de los huevos de oro siempre es difícil y según uno de sus protagonistas, esto podría suponer "un nuevo comienzo" en el universo de este drama.

El final de esta última entrega de seis episodios no ha defraudado, pero si aún no la has visto, te avisamos que se vienen SPOILERS a continuación.

Lee Jung-jae, jugador 456, en la temporada 3 de El juego del calamar | Netflix

En los momentos finales, después del desenlace para Gi-hun (Lee Jung-jae), un nuevo personaje se ha presentado a los espectadores. Y ha sido todo un bombazo.

Justo antes de que aparezcan los créditos, aparece una reclutadora del macabro juego en Los Ángeles desafiando a un hombre que vive en la calle al ddakji. Y la actriz que interpreta a esta empleada es nada menos que la ganadora del Oscar, Cate Blanchett.

Cate Blanchett en El juego del calamar | Netflix

Así, la serie insinúa la idea de que, aunque los juegos originales en Corea del Sur han finalizado, El juego del calamar se ha extendido a otros países. Ahora, Netflix deberá anunciar próximas entregas y de las cuales no ha confirmado aún nada.

Eso sí, existen rumores que apuntan a David Fincher como posible director de la versión estadounidense de este fenómeno.