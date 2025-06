Jeremy Allen White explica de dónde viene su obsesión por las flores: "Como si fuera algo siniestro"

Jeremy Allen White es uno de los actores más queridos después de darse a conocer al gran público en The Bear. A pesar de que ya despuntó en Shameless, no ha sido hasta ahora que el intérprete está haciéndose uno de los nombres más cotizados en Hollywoood.

Este año estrenará el biopic sobre Bruce Springsteen, titulado Deliver Me From Nowhere, y en 2026 protagonizará Enemies, junto a Austin Butler. Mientras tanto, acaba de estrenar la temporada 4 de The Bear y por ello ha acudido The Tonight Show, con Jimmy Fallon.

En el programa, uno de los momentos más divertidos fue cuando el actor fue cuestionado por su extraña obsesión con las flores. Y es que, ha sido fotografiado en numerosas ocasiones comprando ramos de flores, incluso acompañado de Rosalía cuando eran pareja.

Jeremy Allen White comprando flores | Gtres

Sorprendido, el actor dio por fin la razón detrás de ello: "Tengo un mercado de agricultores cerca de casa los domingos y me encanta ir. Y me encantan las flores en casa".

El actor señaló que le parecía "raro" que las fotos se hayan "convertido en algo tan popular": "Hace un par de semanas vi a una amiga a la que hacía tiempo que no veía. Estábamos hablando y me dijo: '¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa con las flores?'".

Jeremy Allen White y sus hijas | Gtres

"Como si fuera algo siniestro lo que estaba pasando. Como si yo estuviera haciendo algo raro con las flores", dijo, añadiendo que le gustan en la casa, dárselas a la gente o colocarlas con sus hijas.

Jeremy Allen White tiene dos hijas pequeñas con su exmujer, Addison Timlin. Sin embargo, hace unos meses se informó que estaba en una relación con Molly Gordon, su compañera en The Bear.