¿Volverá Adrian Grenier a El diario viste de Prada 2 con Anne Hathaway tras decirse que él era el villano?

El rodaje de la secuela de El diablo viste de Prada ya ha empezado reuniendo a gran parte de su reparto original como es el caso de Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Pero muchos se están preguntando si regresará el actor Adrian Grenier quien interpretó a Nate Cooper, el novio del personaje de Anne Hathaway. Aunque si hay algunos que esperaban volver a verlo lamentablemente no será así.

Entertainment Weekly ha confirmado que Adrian Grenier no estará en El diablo viste de Prada 2 por lo que nos quedaremos sin saber, en principio, qué pasó con la relación de Nate y Amy.

Recordemos que en la película la relación entre Nate y Amy empieza a empeorar cuando la recién licenciada en periodismo acepta un trabajo en la revista de moda Runway.

A Nate no le gusta que Amy dejara atrás sus sueños de convertirse en una periodista seria, aunque el punto de inflexión llega cuando el personaje de Anne Hathaway no puede acudir al cumpleaños de su novio porque está inmersa en su trabajo.

Adrian Grenier y Anne Hathaway como Nate y Amy en El diablo viste de Prada | Cordon Press

Años después de su estreno, Entertainment Weekly preguntó a Adrian Grenier sobre una nueva narrativa que había surgido en redes sociales donde decían que el verdadero villano de la historia era Nate, ya que no apoyó a su novia y se comportó de una forma egoísta.

Ante ello, Gernier dijo que podía ser cierto: "Todos esos memes que salieron me impactaron. No se me había ocurrido hasta que empecé a pensarlo detenidamente, y quizás fue porque yo era tan inmaduro como Nate en ese momento, y en muchos sentidos él es muy egoísta y egocéntrico, todo giraba en torno a él, no se esforzaba por apoyar a Andy en su carrera".

"Al final, es solo un cumpleaños, ¿no? No es el fin del mundo. Puede que yo fuera tan inmaduro como él en aquel entonces, así que personalmente no veía sus defectos. Pero después de reflexionar y reflexionar mucho, he llegado a comprender la verdad de esa perspectiva", reflexionaba en 2021.