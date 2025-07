Tallulah Willis muestra las consecuencias de su anorexia y cómo perdió el pelo y los músculos: "A veces necesitaba silla de ruedas"

La hija pequeña de Bruce Willis y Demi Moore, Talulah Willis, ha hablado sobre la caída de pelo que sufrió durante su lucha contra un trastorno alimenticio. La joven de 31 años lleva años lidiando con la anorexia, que le ha jugado malas pasadas tanto físicas como mentales.

Ahora, Willis considera que está en un buen punto de su recuperación y por eso ha compartido en redes un post comparando fotos del verano de 2022, cuando estaba ingresada en un centro especializado, con fotos de esta primavera, donde señala una gran mejora.

"Quiero hablar de cómo me estaba quedando calva por mi anorexia severa", comenzaba diciendo en la publicación.

"Quiero hablar de cómo durante mucho tiempo en mi vida habría visto esas zonas de piel desnuda difuminándose entre el pelo como una insignia de honor", contaba Willis. "Estaba lo suficientemente enferma como para acaparar las miradas".

"Durante mis días en el centro de recuperación, a veces necesitaba utilizar silla de ruedas porque los músculos de mis piernas estaban tan atrofiados", confesaba. "Todavía estoy trabajando parareconstruir los músculos dañados durante todos eso años".

Para hacer entender el mal estado de su cabello, Tallulah detallaba: "Tenía el pelo tan quebradizo, tan fino que tenía que usar mil pinzas para sujetarlo. Y se me solían resbalar porque no tenían dónde agarrarse".

"He decidido cortar algunas de las fotos porque para mí este no es el escenario para presumir de cómo casi me mato de hambre (¡en público!), pero creo que las fotos sirven como herramienta de enseñanza", añadía.

Demi Moore con su hija Tallulah Willis | Getty

"Busqué fotos del 'DESPUÉS' de los últimos meses y estuve sonriendo todo el tiempo", continuaba aclarando que esas eran de esta primavera. "No me había dado cuenta de lo reconfortante que podía ser un moño grande, de lo sexy que se siente que el pelo se mueva un poco al caminar".

"No me valoraba ni a mí misma ni a mi salud, pero soy una de las afortunadas que han superado la prueba", aseguraba Willis.

"Hice público mi trastorno y ahora siento que debo hacer lo mismo con mi recuperación. Quiero sanar, abrazar y consolar a todas las mentes ocupadas que siguen sufriendo", finalizaba.

Aunque el proceso de recuperación se mantenga en el tiempo, Tallulah, a quien también le han diagnosticado autismo, está feliz con el que ha sido y está siendo su camino a la felicidad.