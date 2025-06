Juntos, el corazón nunca se equivoca: el regreso de #Aristemo que puedes ver en atresplayer

El romance entre Aristóteles 'Aris' (Emilio Osorio) y Cuauhtémoc 'Temo' López (Joaquín Bondoni) fue casi un punto y aparte en el género telenovelero. Fue una de las primeras ocasiones en las que una relación homosexual tuvo su espacio y su protagonismo sin disimulos ni subterfugios en Mi marido tiene más familia.

Fue tal su repercusión que, además de ganar el GLAAD Media Award a la mejor serie en español, su romance fue recuperado en una nueva historia, lo que también representa otro de los cambios que están experimentando las telenovelas. Ya no terminan con el fin, sino que, en ocasiones, se recuperan algunas tramas para saber qué pasa en su futuro.

Llegada a la gran ciudad

De #Aristemo vimos los inicios de su relación y todos los altibajos que sufrieron, pero ahora nos reencontramos con ellos en otra fase de sus vidas.

Aris y Temo han decidido abandonar el nido familiar e independizarse. Y, además, han decidido hacerlo juntos y en Ciudad de México, dejando atrás la Oaxaca que los unió.

Imagen de Juntos, el corazón nunca se equivoca | ViX | atresplayer

Ellos llegan cargados de sueños e ilusión a la gran ciudad, pero ¿será como ellos imaginan? Lo cierto es que nada es como pensaban. Sin que ellos lo supieran parte de su familia se ha mudado a la misma vecindad en la que está su apartamento y, aunque prometen mantener la distancia, sabemos que va a ser complicado.

Además, uno de sus compañeros de piso es Diego (Nikolás Caballero), algo que no hace demasiada gracia a Aris porque, recordemos, en algún tiempo fue el tercero en discordia en su relación con Temo.

Y, a mayores de todo esto, tanto Aris como Temo deben enfrentar nuevos retos laborales. Aris sigue aspirando a vivir de la música, pero, mientras, ejerce de camarero en un local bastante original. Por su parte, Temo da sus primeros pasos como asesor político, aunque más bien habría que hablar de tropezones porque le cuesta encajar en el grupo de campaña del candidato a jefe de Gobierno de la ciudad.

¿Qué repercusión tendrá en #Aristemo el regreso de Diego? ¿Encontrarán su camino laboral? ¿Encajarán con los nuevos personajes? ¿Triunfarán o los derrotará la gran ciudad? ¿Existirá #Aristemo cuando lleguemos al último capítulo?

Un candidato con sombras

Pero hay otras tramas que resultan muy interesantes, como la que protagoniza Ubaldo (Sergio Sendel), que divide su tiempo entre su candidatura política, el intento de disimular que su matrimonio es un fracaso y su romance con una amiga de su hijo. ¿Ganará las elecciones? ¿Se divorciará o se reconciliará con su mujer? ¿Mantendrá el secreto de su relación extramatrimonial?

Vinculada a Ubaldo hay otro personaje muy interesante: Elsa (la siempre brillante Leticia Calderón), que es su jefa de campaña y que presenta una doble personalidad.

Por un lado, es una profesional firme y exigente que recibe a regañadientes a Temo en su equipo porque considera que no tiene ni la formación ni la experiencia ni el carácter necesarios para ese trabajo (en contraposición con su alumno aventajado). Por otro lado, es una madre atormentada que busca explicaciones al suicidio de su hijo. Y eso que aún no sabe con quién tiene una relación su hija adolescente. ¿Qué prevalecerá? ¿La severa asesora política o la madre abnegada?

Tampoco podremos perder de vista a las hermanas de Ubaldo: Dora (Helena Rojo) y Nora (Nuria Bages). Su primer encuentro con Aris y Temo no ha sido muy prometedor porque han dejado muy claro que en su propiedad no tolerarán comportamientos indecentes. Es decir, no les ha gustado nada que sus nuevos inquilinos sean una pareja homosexual. ¿Cambiarán de opinión y aprenderán que la orientación sexual no es indicativo de nada negativo?

Por lo tanto, si bien #Aristemo puede ser nuestra puerta de entrada a esta serie porque siempre resulta interesante descubrir qué pasa con un pareja telenovelera una vez que aparece la palabra 'fin' en pantalla; lo cierto es que Juntos, el corazón nunca se equivoca tiene otros muchos alicientes para entretenernos e intrigarnos.