AND JUST LIKE THAT

El selfie de Kristin Davis tras quitarse los rellenos faciales donde comentan que ahora sí parece la Charlotte de Sexo en Nueva York

La actriz de Sexo en Nueva York Kristin Davis ha decidido subir a Instagram una imagen sin maquillaje mostrando que se ha quitado los rellenos faciales por los que se vio envuelta en una gran polémica.