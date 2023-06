Kristin Davis ('Sexo en Nueva York') se sincera sobre sus retoques faciales: "He llorado mucho"

'Sexo en Nueva York' vuelve a estar en boca de todos con el regreso de Kim Cattrall a su spin-off 'And Just Like That'. Pero una de sus compañeras, Kristin Davis, ha querido pronunciarse sobre otro tema que pone en contexto una situación que han vivido muchas estrellas: los problemas que pueden surgir con los retoques estéticos.

La intérprete de Charlotte ha reflexionado acerca de sus operaciones y del cruce de sentimientos que sintió con unas y con otras. Aunque al comienzo valoró positivamente un tratamiento contra las arrugas con el que no hizo "nada más durante mucho tiempo", con los años, la actriz volvió a someterse a otras cirugías que no salieron como esperaba.

"Tuve que disolverlas y eso provocó que me ridiculizaran sin descanso", ha admitido Davis en una entrevista a The Telepgraph. "He llorado mucho por esta situación. Es muy estresante", confesó la estrella televisiva.

Lissa Todd (Nicole ari Parker) y Charlotte York (Kristin Davis), en la T2 de 'And Just Like That'. | HBO Max

Al principio la actriz de 58 años no se daba cuenta que la intervención no había quedado bien, pero gracias a la sinceridad de sus amigos, tomó consciencia del error: "Nadie me dijo que no se veía bien durante mucho tiempo. Pero afortunadamente tengo buenos amigos que me lo dijeron con el tiempo".

"No me di cuenta porque no suelo sonreír frente al espejo. ¿Quién hace eso? Solo la gente que está loca", reflexionó, mientras aseguró que depositaba toda su confianza en los expertos y luego ella era quien cargaba con las críticas: "Confías en los médicos, pero la gente nos culpa cuando sale mal".

"Estamos constantemente siendo comparadas con nuestras versiones más jóvenes y es muy difícil para nosotras. Es un desafío hacérselo entender a los demás, y a nosotras mismas, que no tenemos que lucir así. Internet quiere que lo hagas, pero a la vez te critican si lo intentas. Es una situación muy conflictiva", remató la actriz.

Kim Cattrall comparte su clave contra el envejecimiento

De hecho, su compañera de reparto en 'Sexo en Nueva York', Kim Cattrall, habló recientemente sobre las alternativas que sigue para luchar con el envejecimiento a sus 66 años.

Kim Cattrall | Getty

"Estoy luchando contra el envejecimiento de todas las formas posibles", se sinceró Cattrall. "Ahora hay muchas otras alternativas, tratamientos que estimulan el propio cuerpo para luchar contra el envejecimiento. Hay rellenos, botox, hay tantas cosas diferentes que puedes investigar, probar y ver si es para ti".

No obstante, advirtió que esta opción sólo funciona "si tienes el dinero y, lo que es más importante, el cirujano adecuado": "No se debe acentuar demasiado. Quieres seguir pareciéndote a ti misma".