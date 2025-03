Selena Gomez habla de su deseo de ser madre con Benny Blanco tras haber revelado que no puede quedarse embarazada: "No sé qué pasará"

Selena Gomez se encuentra en una etapa de su vida repleta de felicidad, disfrutando cada segundo con su prometido, el productor musical Benny Blanco. Después de toda la polémica generada con su última película, Emilia Pérez, la actriz y cantante ha decidido volver a la música por todo lo alto. Lo ha hecho lanzando un disco junto a Blanco llamado I Said I Love You First.

Parece que la relación está más que consolidada y ahora podrían estar tratando de comenzar a formar una familia juntos. Sin embargo, la actriz confesó recientemente que, debido a sus problemas de salud y al Lupus que padece desde 2013, no puede tener sus propios hijos por riesgo a poner su vida en peligro y la del bebé, por lo que barajaba la opción de una gestación subrogada o la adopción.

Ahora, durante su aparición juntos en el podcast de Jay Shetty, la pareja habla sobre este tema tan importante para ellos.

"No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Tengo una hermana de 11 años a la que adoro", comenta la cantante. "Me encanta hacer reír a los niños; son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada".

Por su parte, Blanco añade que su prometida llega "al nivel máximo de timidez", menos cuando se trata de hablar con los niños.

Selena Gomez y Benny Blanco | Cordon Press

"Es que cuando ella llega a un sitio, su principal objetivo es desaparecer entre la multitud. Mi madre es muy parecida. Ella y mi madre son muy parecidas", explica. "Ellas esperarán toda la noche y dirán una sola cosa que terminará siendo lo más emotivo o gracioso de la velada. Pero yo, en cambio, no pararé de hablar con todo el mundo como si tuviera diarrea verbal".

"Siempre que hay niños en un lugar, es la única vez que la veo hacer eso. Inmediatamente va con ellos y hablan durante horas", continúa. Además, Blanco agrega que esto puede tener relación con que Gomez haya sido una estrella infantil.

"Cuando empezaste a hacer esto, eras una niña y esa era tu manera de conectar con la gente, y creo que todavía sientes esa obligación de conectar con los jóvenes", expresa el productor musical a su pareja. "Has influenciado la vida de muchos jóvenes, ya sea con Barney, Los hechiceros de Waverly Place... y sigues encontrando maneras de hacerlo".

Parece que Gomez está viviendo una etapa plena y feliz junto a su prometido, con quien comparte tanto su vida personal como proyectos profesionales. A pesar de los desafíos de salud, mantiene la esperanza de poder formar una bonita familia junto a su futuro esposo.