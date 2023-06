Sarah Shahi demuestra con una foto en topless si sus pechos eran reales en 'Sexo/Vida'

La temporada 1 de 'Sexo/Vida' fue un bombazo para Netflix, colándose en el top de las series más vistas en su momento. Sus sensualesescenas atrajeron a millones de espectadores y, a pesar del estreno este mismo año de la temporada 2, la compañía de streaming decidió cancelarla.

El triángulo amoroso de Billie, Cooper y Brad, así como el resto de personajes, regaló momentos de lo más provocativos aunque para ello hicieran "trampa" con el uso de prótesis. Así lo reveló la coordinadora de intimidad, Casey Hudecki, sobre la escena del vestuario de Jonathan Sadowski.

No obstante, la duda siempre ha recorrido a los fans, quienes se cuestionaron si el miembro del actor Adam Demos en la famosa escena de la ducha era real. Las palabras de Sarah Shahi desde luego que no resolvieron la cuestión: "No es mi lugar para contarlo. Una mujer nunca besa y luego lo cuenta, y tampoco un caballero, así que...".

Ahora, ha sido la actriz la que ha revelado si ella usó prótesis para las grabaciones más íntimas. A través de las stories de su perfil de Instagram, Shahi ha compartido con sus seguidores si sus pechos eran los que se ven en 'Sexo/Vida'.

Captura de pantalla del Instagram de Sarah Shahi | Instagram / @sarahshahi

"Estas no eran mis tetas... A nuestro equipo le llevaba alrededor de 3 o 4 horas cada mañana poner las prótesis", ha asegurado mientras previamente subió fotos inéditas del rodaje diciendo que echaba de menos a su personaje.

"Yo las usé en todas las escenas de sexo con Cooper o si tenía que mostrarlas mientras amamantaba", ha afirmado a la vez que indicaba el pegamento de silicona en el set de maquillaje.

Sarah Shahi posando en una foto de su Instagram | Instagram / @sarahshahi

Esta práctica es muy habitual en cualquier película o serie, destacando casos como el de Theo James en 'White Lotus' o los de Sebastian Stan y Lily James en 'Pam y Tommy'.

Eso no quita que aún perduren actores que sí muestren sus genitales sin recurrir a efectos visuales como el caso de Richard Armitage en 'Obsesión'.

De lo que no hay duda es de lo mucho que han mejorado las producciones en estos ambientes con la presencia de coordinadores de escenas íntimas.