Las polémicas palabras de la protagonista de 'Sexo/Vida' que habrían llevado a la cancelación: "Nunca volveré a trabajar con Netflix"

Netflix ha encontrado un filón en su catálogo para las películas y series eróticas más calientes, y una de ellas es 'Sexo/Vida'.

La serie estrenaba su segunda temporada tras el éxito de la primera hace solo unas semanas, algo que los fans llevaban mucho tiempo esperando. Sin embargo, ahora se ha anunciado por sorpresa que la segunda será la última pues ha sido cancelada.

Para muchos medios internacionales, no es casualidad que este anuncio haya llegado solo días después de la aparición de su protagonista, Sarah Shahi, en el popular podcast Not Skinny But Not Fat, donde ha hablado sin filtros de su opinión de la serie y el rodaje.

Shahi, protagoniza la serie junto a su pareja en la vida real, Adam Demos, pues se enamoraron en el set. La actriz se sinceraba en la entrevista criticando el cambio de ambiente que ha notado en la segunda entrega.

'Sexo/Vida' | Netflix

"No lo voy a decir todo, pero definitivamente no tuve el apoyo que tenía en la primera temporada por parte de la gente involucrada en la serie. Se convirtió en algo muy diferente para mí, y no tengo miedo de decir eso", aseguraba.

"En la temporada 2, sentí que había momentos que solo querían llamar la atención. Ese tipo de cosas para mí siempre son difíciles de leer. Había otras cosas que sentí que no podía apoyar, y fue todo un reto", revela también sobre el contenido.

Además, la actriz, consciente de lo que pueden acarrear sus palabras, añadía:

"Nunca volveré a trabajar con Netflix después de decir esto, pero no puedo mentir. Fue difícil, definitivamente".

Así, la noticia de la cancelación ha estado inevitablemente relacionada con estas declaraciones, aunque Netflix aseguraba que la decisión reside en que se ha terminado el arco de los protagonistas.

Algo en lo que no coincidía su creadora, Stacy Rukeyser, que afirmaba a The Hollywood Reporter que el final de temporada no estaba pensado como un final definitivo: "El episodio nunca pretendió ser de final de serie, eso seguro", aseguraba rotunda.