Sadie Sink revela cuál es el destino de Eleven en Stranger Things y deja sin palabras a los fans

El final de Stranger Things es una realidad, aunque algunos se nieguen a aceptarlo. Tras 9 años y 5 temporadas, las aventuras en Hawkins han terminado y, guste o no, hay cierta ambigüedad en la conclusión.

OJO, SPOILERS.

Y es que una vez el elenco protagonista derrota a Vecna en su propio campo y se dispone a regresar al mundo real, los militares llevan a cabo sus terribles planes. La Dra. Kay captura a Eleven y compañía, llevando al personaje principal a la decisión que cambiaría la vida de todos (dentro y fuera de la ficción).

La joven Jane opta por sacrificarse, dejándose arrastrar por la destrucción del Upside Down. No obstante, 18 meses después, Mike propone un final alternativo que depende de cada uno aceptar o no: Todo era una visión creada por Kali en sus últimos instantes de vida y el personaje permanece escondido para evitar que los militares prosigan con sus investigaciones.

Eleven en Stranger Things 5 | Netflix

Después de contar esta historia, Lucas, Dustin, Will y Max lo tienen claro y creen la nueva versión de los hechos. Una decisión que nada tiene que ver con la opinión de una de las actrices de la serie: Sadie Sink.

La intérprete de Max ha visitado el programa The Tonight Show, donde ha opinado sobre el final diseñado por los Duffer: "Creo que está muerta, no lo sé".

Con estas palabras, Sink roba el aliento al público, dejándolo en silencio. El presentador Jimmy Fallon afirma estar de acuerdo, a lo que la actriz continúa: "Creo que la historia de Mike es solo una última historia. Luego se despiden de la infancia, pero es solo una última historia. Eso es todo".

"Creo que es como una forma de afrontar la situación. Creo que es más sólido, ¿no?", continúa antes de dejar claro que se trata simplemente de "su interpretación".

Y es que, como bien explicaron los creadores de la serie, no hay una respuesta correcta y otra incorrecta en lo que respecta al destino de Eleven.

Está en manos de cada uno "creer"o no en lo que ya se ha convertido en una de las grandes incógnitas de 2026, por poco que llevemos de año.