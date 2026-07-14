La Casa del Dragón: ¿De quién está embarazada? Los cambios en los hijos de Helaena y Aegon respecto al libro

La Casa del Dragón ha convertido las diferencias con Fuego y Sangre en una de las grandes incógnitas de su adaptación. Personajes que desaparecen, destinos que cambian y piezas que llegan mucho más tarde de lo esperado han obligado incluso a los lectores de George R. R. Martin a dejar de dar por sentado qué ocurrirá a continuación. Y la familia de Helaena y Aegon II se ha convertido en uno de los mejores ejemplos.

Atención: este artículo contiene spoilers del episodio 4 de la tercera temporada de La casa del dragón.

El episodio 3x04 ha confirmado que Helaena Targaryen está embarazada, una revelación que no solo podría recuperar para la serie a un importante personaje de Fuego y Sangre, sino que también ha dejado una gran pregunta en el aire: ¿quién es el padre del bebé?

La revelación se produce durante una breve pero significativa escena entre Helaena y su madre. Alicent se fija en el vientre de su hija e intenta acercarse a ella, pero Helaena se cubre y evita que la toque. La reacción de ambas termina confirmando que la reina está esperando otro hijo.

¿Es Maelor el hijo que espera Helaena?

Phia Saban como Haelena en La Casa del dragón | Hbo Max

Todo apunta a que el embarazo servirá para introducir finalmente a Maelor Targaryen, el tercer hijo de Helaena y Aegon II en Fuego y Sangre. El pequeño ha sido uno de los grandes ausentes de la adaptación y su eliminación provocó incluso las críticas públicas de George R. R. Martin por las consecuencias que podía tener en la historia.

En la obra original, Helaena y Aegon ya son padres de tres hijos cuando se produce el brutal episodio de Sangre y Queso: los gemelos Jaehaerys y Jaehaera y el pequeño Maelor. Sin embargo, la adaptación de HBO eliminó al tercer hijo, modificando considerablemente aquella secuencia.

Ahora, La Casa del Dragón parece haber encontrado una forma de recuperar al personaje. Si Helaena está embarazada de Maelor, el niño simplemente nacerá más tarde en la cronología de la serie que en la obra de George R. R. Martin, permitiendo que todavía pueda desempeñar un papel importante en los acontecimientos que están por venir.

¿Quién es el padre del bebé de Helaena?

Phia Saban como Haelena en La Casa del dragón | Hbo Max

La respuesta más evidente sería Aegon II Targaryen. En Fuego y Sangre, Maelor es hijo de Aegon y Helaena y, por tanto, hermano pequeño de Jaehaerys y Jaehaera. Sin embargo, los cambios introducidos por la serie y la situación actual de sus personajes han provocado que el embarazo abra inevitablemente nuevas teorías.

Por el momento, La Casa del Dragón no ha confirmado explícitamente la identidad del padre, por lo que cualquier alternativa a Aegon pertenece todavía al terreno de la especulación. La gran incógnita será comprobar si la serie simplemente ha retrasado el nacimiento de Maelor o si prepara un nuevo cambio respecto a Fuego y Sangre.

Lo que sí parece claro es que el embarazo de Helaena está lejos de ser un detalle menor. La posible llegada de Maelor recuperaría una pieza que parecía haber desaparecido definitivamente de la adaptación y podría devolver a la historia parte del camino que George R. R. Martin había trazado para el personaje.

Después de que la ausencia de Maelor provocara una de las mayores controversias entre La Casa del Dragón y su propio creador, la serie parece dispuesta a recuperar una pieza clave de Fuego y Sangre. Ahora la pregunta ya no es solo si el bebé de Helaena será Maelor, sino quién será finalmente su padre y hasta qué punto su nacimiento cambiará el futuro de los Targaryen.