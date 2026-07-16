Ian Somerhalder revela la drástica razón por la que decidió dejar la actuación de forma definitiva: "Se acabó"

Ian Somerhalder ha roto su silencio sobre los motivos reales que lo llevaron a alejarse por completo de los focos de Hollywood en 2019.

Durante su participación en el podcast Haley on the Go, el intérprete ha explicado que la caótica producción y posterior cancelación de la serie V Wars fue el detonante para abandonar su profesión.

Ian Somerhalder en 'V-Wars' | Netflix

Tras un durísimo proceso de regrabaciones que incluso le llevó al hospital por exceso de trabajo para salvar un producto que inicialmente calificó de "infumable", la plataforma decidió cancelar el proyecto tras una sola temporada debido a disputas internas.

Según relata el actor, la respuesta que le dieron los responsables del estudio fue la gota que colmó el vaso: "Los responsables de Netflix dijeron: 'Es una lástima. Sí, no debería haber sucedido, pero no podemos dar marcha atrás, porque sentaría un precedente terrible, así que la serie ha terminado'".

Esta tajante contestación provocó que Somerhalder, que actualmente está centrado en sus proyectos empresariales y en su vida familiar junto a su esposa Nikki Reed, decidiera no volver a ponerse delante de una cámara.

Ian Somerhalder y Nikki Reed | Getty

El actor ha recordado de forma literal la tajante conversación que mantuvo con su mujer en aquel momento: "Me miré al espejo y le dije a mi esposa: 'Tengo 40 años. No quiero pasar dos años de mi vida trabajando tan duro (un año sin cobrar) para este ejecutivo que tuvo problemas en el instituto y ahora quiere ejercer poder. No estoy aquí para que mi carrera y mi sustento dependan de alguien con problemas con su madre o su padre, o que no era popular en el colegio'".

Una frustración que le hizo tomar la determinación más difícil de su carrera: "Así que lo dejé. Se acabó. Me marché. Estos ejecutivos se estaban peleando entre ellos, y yo pensaba: '¿Me están tomando el pelo?'. Se acabó. Me voy".

El exactor actualmente es cofundador de Absorption Company, una marca especializada en suplementos para el sueño y la energía, que creó junto a su esposa. También es cofundador de Brother's Bond Bourbon con su compañero de reparto en Vampire Diaries, Paul Wesley.