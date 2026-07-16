El impactante deterioro en prisión de Nick Reiner, detenido por el asesinato de sus padres: "Totalmente fuera de sí"

Nick Reiner, de 32 años, permanece en prisión preventiva en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles a la espera de juicio por el presunto doble asesinato a puñaladas de sus padres, el director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner.

Según han revelado fuentes cercanas a la familia en exclusiva para el diario Daily Mail, el estado de salud del joven es crítico y su aspecto actual resulta estremecedor: "Nick ya no se parece a Nick. Su salud se está deteriorando rápidamente. Nadie lo reconocería".

Nick Reiner | Reuters

La misma fuente interna ha detallado el durísimo desgaste que el régimen carcelario y el aislamiento están provocando en el procesado, diagnosticado de esquizofrenia y con un largo historial de adicciones: "Está casi calvo porque tienen que mantenerle el pelo muy corto para evitar que le piquen los insectos, y está muy delgado por la fuerte medicación que toma. Tiene los ojos muy hundidos".

Este hundimiento físico se traslada también a un plano psicológico que tiene en vilo a sus hermanos, Jake y Romy, quienes temen por su vida y por el hecho de que jamás recupere la cordura: "Nick no ha estado bien durante muchos años. Pero antes de ir a la cárcel, se podía reconocer algo de su personalidad. Ahora no. Es como un niño pequeño que balbucea, totalmente fuera de sí. Está tan mal que a sus abogados les cuesta mucho hablar con él".

Tras declararse inocente en febrero, Nick solicitó acceso a su fondo fiduciario de 1,5 millones de dólares para cubrir los honorarios de su abogado mientras espera el juicio.