Ana de Armas, pillada en actitud muy cariñosa con este cantante en Madrid tras su ruptura con Tom Cruise

Ana de Armas vuelve a convertirse en noticia por su vida sentimental tras su discreta ruptura con Tom Cruise en otoño de 2025 después de 9 meses de relación que nunca llegaron a confirmar oficialmente a pesar de que fueron fotografiados en varias ocasiones disfrutando de planes en pareja, como una cena romántica en Londres, un viaje en el avión privado del actor a Estados Unidos junto a los perritos de la actriz, o una escapada en un lujoso barco por la costa de Menorca que dejaban entrever que su historia de amor marchaba viento en popa.

Y, ahora, a pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su vida privada, la protagonista de Blondie podría haber recuperado la ilusión en el amor al lado de un famoso cantante venezolano llamado Beto Montenegro con el que ha sido vista en actitud cariñosa en los últimos días en Madrid.

Ha sido el periodista Javier Hoyos el que, a través de sus redes sociales y con una imagen de la que podría ser la nueva pareja del verano disfrutando de lo más cómplices de un concierto el pasado 12 de julio en el Festival Noches del Botánico. Y no habría sido su único encuentro, ya que al parecer llevarían unos meses viéndose y, lejos de ocultarse, habrían acudido en varias ocasiones a una de las cafeterías favoritas de Ana en la capital, en la que se habrían mostrado muy cariñosos y acaramelados, dando rienda suelta a su pasión entre besos y abrazos sin importarles que les viesen.

El posible nuevo amor de la actriz hispano-cubana, Beto Montenegro, es el vocalista y compositor de la banda venezolana Rawayana, tiene 37 años -uno menos que la protagonista de El internado-, y a pesar de que hasta ahora su fama se limitaba principalmente a su país natal, Venezuela, en los últimos meses su grupo, que fusiona géneros como el pop, el rock, o el reggae, está alcanzando una gran proyección internacional con su último disco, ¿Dónde es el after?.