Uno de los personajes más deseados de 'Los Bridgerton' fue el que interpretó Regé-Jean Page. La exitosa serie lanzó a la fama al actor de 34 años, dando vida al personaje de Simon Basset, duque de Hastings, entrelazándole en un romance con Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Ambos personajes despertaron en los espectadores la idealización de un amor romántico con la historia de su relación imposible que finalmente tuvo un final feliz.

Sin embargo, en la segunda temporada de la serie de Netflix estrenada el pasado mes de marzo, Page no apareció en ninguno de sus capítulos más que en aleatorias menciones. El actor dejó de formar parte del elenco 'Bridgerton' asegurando que desde el principio la idea era esa y que la historia de su personaje ya se había contado.

A la espera de una tercera entrega de 'Los Bridgerton', la posibilidad de la aparición del duque de Hastings está aún en el aire. Lo que sí se sabe es que el personaje no seguirá siendo interpretado por Page. Así lo ha revelado el actor en una entrevista para Variety, quien se ha sincerado declarando que para él no supone un problema que la plataforma en streaming encuentre a otro actor que pueda sustituirle.

Rege-Jean Page como Simon Basset, el duque de Hastings, en 'Los Bridgerton' | Netflix

"Que hagan lo que quieran". "Shonda [Rhimes, productora ejecutiva de 'Los Bridgerton'] y yo tuvimos una conversación maravillosa al final de la temporada 1. Estábamos muy contentos por cómo acabó".

Al mismo tiempo, habló sobre Simon Basset del que dijo "era el mejor ejemplo de malote de La Regencia que jamás habríamos conocido". "Gracias a que conseguimos cerrar ese círculo vicioso, pudimos llevar al personaje a buen puerto", " "Lo hicimos tan bien que la gente olvida que Simon era un poco horrible".

Algo que también confesó es que no había visto la segunda temporada de la serie que le alzó: "No me he puesto al día".

En caso de terminar reemplazándole, no sería el primer actor que se sustituye en la serie. Para la temporada 3, Hannah Dodd pasará a interpretar a Francesca Bridgerton, que hasta el momento era Ruby Stokes quien lo hacía.

En cuanto a Regé-Jean Page, volverá a convertirse en un "tipo malo" para 'El Agente Invisible', también en Netflix, compartiendo pantalla con Ryan Gosling y Chris Evans.

