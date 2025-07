El récord de Owen Cooper en los Emmy con el que hace historia tras su nominación por Adolescencia

La miniserie Adolescencia se convirtió en todo un fenómeno de masas en Netflix. Una de esas miniseries con la que la plataforma atinó de pleno, ofreciendo a sus suscriptores un drama de tres episodios rodados íntegramente en plano secuencia. Un éxito entre el público y la audiencia que se ha traducido en nada menos que 13nominaciones a los Premios Emmy 2025.

Stephen Graham, creador y protagonista de Adolescencia, se ha coronado con varias nominaciones, incluyendo mejor actor y mejor guion en una miniserie. Sin embargo, ha sido Owen Cooper, Jaime en la ficción, quien se ha coronado antes incluso de la celebración de la gala.

Mark Stanley como Paulie Hunter, Owen Cooper como Jamie Miller y Stephen Graham como Eddie Miller en el episodio 1 de Adolescencia | Netflix

Cooper ha recibido su primera nominación a los Emmy como mejor actor de reparto en una miniserie. Una candidatura que recibe a la temprana edad de 15 años. Lo cual le ha hecho batir un récord en la historia de los premios, siendo así el actor más joven en ser nominado. Un triunfo que, considerando su enorme interpretación en la serie, bien se merece.

Estamos a las puertas de una de las ediciones más competitivas. Separación, The last of us, The White Lotus, The studio, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez o The Bear son tan solo algunas de las producciones que pretenden llevarse los Emmy al bolsillo el próximo 14 de septiembre.

Ahora bien, ocurra lo que ocurra, Owen Cooper ya puede celebrar haber hecho historia en los premios más importantes de la televisión.