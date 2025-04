El actor de Adolescencia, Owen Cooper, cuenta los problemas que ha tenido al volver a clase por su fama: "Una locura"

La estrella de Adolescencia, Owen Cooper, ha confesado cómo su protagonismo en la serie de Netflix le ha cambiado la vida. El actor interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado de haber asesinado a su compañera de clase.

Esta miniserie de 4 episodios rodada en plano secuencia ha logrado cautivar al público y está triunfando a nivel mundial. Pero sin duda, lo que más ha impresionado ha sido la brillante actuación de Cooper.

El actor ha regresado a la escuela convertido en toda una estrella. Sin embargo, su nuevo estatus parece estar causándole algún que otro problema en el colegio, según ha revelado al New York Times Stephen, quien interpreta a su padre en la serie.

Mark Stanley como Paulie Hunter, Owen Cooper como Jamie Miller y Stephen Graham como Eddie Miller en el episodio 1 de Adolescencia | Netflix

Al parecer, su regreso a la escuela fue una completa "locura", convirtiéndose en el foco de atención entre sus compañeros de clase.

Según ha revelado Stephen Graham, creador y actor de la serie, los niños se acercaban a Owen gritando su nombre para después salir corriendo, por lo que simplemente lo catalogó como "tonterías" de niños.

En una pasada entrevista, el joven actor reveló que aspiraba a convertirse en futbolista, pero que después de las clases de actuación encontró otro "pasatiempo" que le resultaba entretenido.

El director de Adolescencia Phillip Barantini y los actores Owen Cooper, Ashley Walters y Stephen Graham en el set de rodaje | Netflix

"Después empecé a tomar clases en The Drama MOB en Mánchester. Eran solo lecciones de una hora los martes, donde nos daban un guion y lo leíamos en voz alta", reveló. "Al principio, lo hacía solo como un pasatiempo y no esperaba mucho de ello. Pero gracias a ellos, recibí una solicitud para hacer una audición para Adolescencia. Obviamente, me lo tomé mucho más en serio. Simplemente lo acepté y lo hice".

Owen se ha convertido en todo un prodigio de la actuación y la miniserie ha logrado convertirse en la más vista en Netflix.