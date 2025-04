El actor de Jamie en Adolescencia, Owen Cooper, no puede terminar de ver la serie: "¡Es mi peor pesadilla!"

A pesar del impactante éxito de Adolescencia, que cuenta ya con cientos de millones de visualizaciones, su actor protagonista, Owen Cooper, quien da vida a Jamie Miller, ha confesado que no quiere ver la serie.

El actor de 15 años, que apenas tenía 13 cuando consiguió el papel, destacó desde el principio por su impresionante talento actoral, que se refleja en cada episodio. Gracias a ello, ha logrado el papel del joven Heathcliff en la adaptación de Cumbres Borrascosas dirigida por Emerald Fennell.

"No he visto la serie completa", revela a The Hollywood Reporter junto a sus coprotagonistas Stephen Graham, Ashley Walters y Erin Doherty. "Simplemente no me gusta verla, y ahora Jack dice que la van a estrenar en las escuelas... ¡es mi peor pesadilla!".

"No lo veré en mi propia escuela, no hay posibilidad", comenta. Aunque dejó abierta la posibilidad de ver los dos primeros episodios y el cuarto, asegura que de ninguna manera verá el tercero, donde destacó de forma brillante con su actuación.

Owen Miller como Jamie en el episodio 3 de Adolescencia | Netflix

Recientemente ha comentado en otra entrevista que su vuelta a la escuela después del estreno de la serie "fue una completa locura" y que los niños no paraban de acercarse a él.

Después del gran tirón que ha tenido la serie, llegando al Top 10 Global de Netflix con 96,7 millones de visitas en solo tres semanas, Owen se perfila como un digno candidato para ganar el Emmy a Mejor Actor de Reparto, mientras que Graham, su padre en la ficción, optará al Emmy en la categoría a Mejor Actor Principal.